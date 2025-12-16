Come truccarsi a Natale 2025: il make-up per le feste è da diva e scintillante

Too Faced

Potrebbe essere definitivamente finita l'era del glow a tutti i costi e del nude imperante. A Fanpage.it, il make-up artist delle celebrities Manuele Mameli ha spiegato che stiamo gradualmente assistendo a un ritorno dell'effetto mat sul viso e delle nuance accese: si predilige un aspetto naturale, con pelle leggermente arrossata (come dopo una passeggiata sotto la beve), labbra in primo piano e colore sugli occhi. Queste, in breve, le tendenze dell'Autunno/Inverno 2025-26. Natale è una di quelle occasioni che ci portano a voler osare, a voler dare il meglio in quanto beauty look. Pranzi in famiglia, cene tra amici, brindisi, feste aziendali, party esclusivi, tombolate: le occasioni di ritrovo si moltiplicano e quindi anche il desiderio di vedersi al meglio allo specchio. È il momento per tirare fuori dal cassetto quel rossetto rosso che sembra sempre troppo rosso, è l'ora di munirsi di ombretto e pennello per riempire le palpebre di luce, è l'occasione per dare una possibilità a quel blush che non sappiamo mai come mettere bene sulle guance.

Rossetto rosso sì (ma non solo)

Il rosso è il colore natalizio per eccellenza. In un make-up con focus sulle labbra, è il tocco che mette immediatamente il viso in primissimo piano. Dona un aspetto da vera diva. Il rosso, tra l'altro, possiede molteplici sfumature, che lo rendono portabile da chiunque: dipende dal sottotono freddo o caldo, dall'intensità, dalla brillantezza, dalla pienezza cromatica. Si spazia dal rosso fragola al ciliegia, dal mattone al borgogna fino al rubino: tutte possono trovare il loro rosso perfetto, quello che valorizza di più il volto abbinandosi all'incarnato. Il problema principale è l'applicazione: essendo un colore strong necessita di molta precisione, altrimenti l'effetto finale è piuttosto deludente. Questo scoraggia molte persone.

Rossetto magenta Charlotte Tilbury

Il trucco è procedere prima con una matita, possibilmente di una tonalità leggermente più scura: serve a definire bene il contorno, a dare profondità, a evitare sbavature. In commercio, per chi non è fan dell'overlips, esistono anche matite trasparenti, pensate appositamente per delineare il bordo delle labbra evitando che il colore del rossetto vada al di fuori. Le tinte sono l'ideale quando si presenzia a pranzi e cene: hanno una durata estrema, che resiste anche a tavola, quando si mangia e si beve. Hanno il difetto di seccare le labbra, la formulazione per qualcuno può risultare poco confortevole: in tal caso meglio optare per un rossetto cremoso, ma con l'accortezza di ritoccarlo spesso evitando che finisca sui denti. Alternative cromatiche al rosso per Natale? Sì al viola, al prugna, al malva, al terracotta; altrimenti un velo di gloss e via.

Labbra shimmer Dior

Ombretto shimmer e tanti glitter

Per chi ama brillare, i glitter sono l'arma irrinunciabile durante le festività natalizie: donano al make-up un tocco glamour e trendy, con cui non si passa inosservati. Prima degli ombretti shimmer, che siano in polvere o liquidi, meglio stendere un velo di primer: rende il tutto più omogeneo e facilita la stesura, allungando anche la durata, eliminando il rischio di sbavature indesiderate col passare del tempo. Oro, bronzo, champagne e argento sono le nuance perfette da applicare sulla palpebra, per riempirla di luce, ma i colori possono essere un'arma vincente soprattutto in caso di outfit total black. Il nero è il colore elegante per eccellenza, con cui non si sbaglia mai. L'alternativa ai glitter metallici è l'ombretto colorato, che possa smorzare anche il look più classico e tradizionale dandogli un twist moderno. Verde, viola intenso, blu e lo stesso rosso possono essere un'idea con cui osare senza paura, magari abbinati al nero per uno smokey eye intenso, ma non totalmente dark.

Ombretto glitter Overskin

Make up occhi lucente MAC

Giocare coi colori sugli occhi

Le palpebre si possono trasformare in una tela in miniatura dove sfogare la propria fantasia. Le più coraggiose, con un po' più di manualità e di tempo a disposizione, possono sbizzarrirsi creando qualcosa di davvero originale e unico. Con l'aiuto di un eyeliner si possono andare a delineare delle forme, da riempire poi di colore, tra l'estremità esterna (verso le tempie) e l'arcata sopracciliare. Libero spazio alla creatività, perché i soggetti da rappresentare possono essere i più svariati: stelline, pacchetti regalo, fiocchetti di neve. La punta sottile dell'eyeliner è la più indicata, ma anche un pennellino angolato può risultare adatto. Ormai in commercio esistono eyeliner di ogni colore, utilissimi a questo scopo. Perline, glitter e strass sono il tocco perfetto per delineare la curva delle sopracciglia o per creare punti luce strategici (angolo interno dell'occhio, angolo esterno).

Trucco occhi Chanel

Trucco viso Armani Beauty

Come usare blush e illuminante senza esagerare

A Natale brillare è un imperativo, ma riempiere il viso di glitter non è una buona mossa: meglio pochi tocchi, ma ben studiati e calibrati, che diano al viso la giusta luce. Un effetto naturale non è detto che sia poco d'impatto. Esagerando, invece, si corre il rischio di ottenere l'opposto, del risultato sperato. L'illuminante è un prodotto che negli ultimi mesi è diventato estremamente popolare, complice anche TikTok: ma va messo in modo ben preciso sul viso. Ci sono pochi punti strategici da coprire: la parte alta degli zigomi, l'arco di Cupido, la punta del naso. Si può usare in combo con un blush rosato, perfetto per dare alle guance quell'effetto "infreddolito" tipicamente invernale, di pelle arrossata dal vento, dalla neve. La regola universale valida per tutti vuole che il blush si applichi partendo dalla parte esterna del viso e sfumando verso il centro. Si applica con un pennello morbido o una spugnetta, prelevando poco prodotto, così da poterlo stratificare secondo le esigenze evitando di applicare una quantità eccessiva, che donerebbe un aspetto molto poco naturale.