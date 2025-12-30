Michelle Hunziker in Messico per Capodanno: quanto costa la vacanza in famiglia nel resort sul mare

Michelle Hunziker ha deciso di organizzare un viaggio esotico in famiglia per Capodanno 2026. Qual è e quanto costa la location a 5 stelle che ha mostrato sui social?

Quale migliore occasione della fine dell’anno per organizzare un viaggio esotico in famiglia? È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker, che a poche ore da Capodanno 2026 ha dato il via a una vacanza speciale. Qualche giorno fa si è messa in volo in compagnia delle figlie Sole e Celeste Trussardi, Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare ma solo nelle ultime ore ha rivelato alcuni dettagli della location super esotica scelta per questa fuga di fine anno. Se il Natale lo ha trascorso tra le vette innevate delle Dolomiti, ora ha preferito il mare e il caldo: ecco dov’è che festeggerà l’attesa notte di San Silvestro.

La vacanza in Messico di Michelle Hunziker

In quanti sognano di trascorrere il Capodanno al caldo? Michelle Hunziker lo ha fatto e sui social sta documentando alcuni dettagli dell’esperienza. Sebbene non abbia taggato la location scelta per la vacanza, attraverso alcuni dettagli è stato possibile risalire al luogo.

Michelle Hunziker in Messico

È volata in Messico, per la precisione a Playa del Carmen, una rinomata località balneare del Sud America situata lungo la costa caraibica. Per essere precisi, insieme alle figlie e al resto della famiglia ha riservato un appartamento presso il Corasol Costa Beach Residences, un complesso residenziale a 5 stelle che mixa alla perfezione lusso e natura.

Corasol Costa Beach Residences

Il resort sul mare con gallerie d'arte e jungle gym

All’interno del Corasol Costa Beach Residences ci sono 66 unità abitative, ognuna delle quali dispone si estende su oltre 300 mq, contando 3-4 camere da letto e altrettanti bagni, oltre che piscine private e terrazze panoramiche. Il complesso è situato direttamente sul lungomare di Playa del Carmen e da ogni angolo offre delle viste mozzafiato sull’oceano.

Corasol Costa Beach Residences

Gli ospiti hanno libero accesso al Costa Beach Club, il più grande Beach Club del Messico con oltre 132 metri di spiaggia, gallerie d’arte, spa, ristoranti, market, uno studio yoga, un parco acquatico e palestre sia al chiuso che all’aperto (c'è infatti la jungle gym immersa nella natura che Michelle e Aurora hanno apprezzato non poco). ù

Aurora Ramazzotti nella jungle gym

Quanto costa una vacanza qui? Gli appartamenti sono in vendita a partire da oltre 1,5 milioni di dollari (ovvero oltre 1,3 milioni di euro) ma è possibile anche fare un abbonamento famiglia (family membership) a partire da 50.000 dollari (circa 42.500 euro).