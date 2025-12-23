stile e Trend
Michelle Hunziker, vacanze di Natale sulla neve: il casco da sci è griffato e nasconde un dolce omaggio

Michelle Hunziker è volata sulle Dolomiti per le vacanze di Natale e ne ha approfittato per sfoggiare un look iper griffato. In quanti hanno notato il dolce omaggio nascosto nell’outfit da neve?
A cura di Valeria Paglionico
Michelle Hunziker ha ufficialmente dato il via alle vacanze di Natale. A partire dallo scorso weekend ha lasciato Milano ed è partita alla volta delle Dolomiti, il suo posto del cuore, soggiornando in una splendida location dell’Alta Badia, dove è stata raggiunta anche dall’amica del cuore Serena Autieri. Per lei i viaggi in montagna sono diventati una vera e propria tradizione di fine anno: le danno la possibilità di rilassarsi e, allo stesso tempo, di darsi alla grande passione per gli sci. In quanti hanno notato che quest’anno ha sfoggiato un casco iper griffato ma dal dolce significato simbolico?

Il look da neve di Michelle Hunziker

Non è una novità che Michelle Hunziker ami sciare, anzi, più volte all’anno vola sulle Dolomiti, così da godersi i meravigliosi paesaggi innevati del nord Italia. Per concludere il 2025 “col botto” lo fatto di nuovo, documentando i primi momenti della vacanza sui social. Oltre a gustare le leccornie locali e a concedersi un bagno in spa sullo sfondo di una meravigliosa vista alpina, si è anche data allo sci. Lo ha fatto con un completo che non è passato inosservato e che lei stessa ha messo in risalto con un selfie. Ha abbinato una tuta da neve viola a casco e occhialoni da sci della collezione Giorgio Armani Neve, quella che la Maison ha realizzato in collaborazione col brand Oakley, specializzato in abbigliamento sportivo.

Michelle Hunziker in montagna veste griffata

Il casco da neve è verde militare, ha un quadrante regolabile ed è dotato di ventilazione fissa, mentre la maschera è oversize e dal design avvolgente, così da permettere una visione ottimizzata a 360°.

Quanto costano i due accessori da sci? Disponibili sul sito ufficiale della Maison, vengono venduti rispettivamente a 660 e 368 euro. Non è un caso che Michelle Hunziker abbia scelto proprio queste due "chicche" per completare il suo look da montagna. La passione per le griffe questa volta non c'entra nulla, con ogni probabilità ha voluto rendere per l'ennesima volta omaggio a Giorgio Armani, stilista con cui ha condiviso un rapporto speciale fino alla morte avvenuta pochi mesi fa.

