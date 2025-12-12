Michelle Hunziker in bianco alla festa di Natale: sotto la giacca nasconde il reggiseno scintillante

Michelle Hunziker ha partecipato al suo primo party natalizio e per l’occasione si è vestita di bianco. Non ha rinunciato al tocco sparkling ma lo ha “nascosto” sotto la giacca.

Le settimane che precedono Natale sono sempre di grande frenesia. Tra brindisi, ricerca ossessiva dei regali e impegni di ogni tipo, praticamente si arriva al 25 dicembre distrutti, con il desiderio di trascorrere qualche giornata di totale relax chiusi in casa. In questo periodo, in particolare, vengono organizzate tutte le feste natalizie aziendali, durante le quali ci si ritrova a trascorrere momenti di spensieratezza e divertimento con i colleghi. Michelle Hunziker lo sa bene, visto che proprio nelle ultime ore ha partecipato al white Christmas party. Quale migliore occasione di questa per vestirsi di bianco?

L'omaggio di Michelle Hunziker a Giorgio Armani

Michelle Hunziker è sempre sul pezzo quando si parla di stile e ne ha data l'ennesima prova durante la festa di Natale a cui ha partecipato nelle ultime ore. Il tema del party è stato il bianco e la conduttrice lo ha rispettato alla perfezione vestendosi total white, seguendo così anche il trend del momento, quello del Cloud Dancer, il colore Pantone dell'anno 2026.

Michelle Hunziker in total white

Ha sfoggiato un tailleur mannish super chic, per la precisione un modello con pantaloni classici a vita alta e giacca monopetto dalla silhouette avvitata. Si tratta di un completo firmato Giorgio Armani, stilista a cui Michelle è stata molto legata e a cui ha voluto rendere omaggio in occasione del Natale.

Michelle Hunziker col reggiseno di paillettes

Michelle Hunziker con l'intimo sparkling

Nel look natalizio di Michelle Hunziker non poteva mancare il tocco sparkling, considerato un vero e proprio must delle feste. Ha però nascosto gli scintillii sotto la giacca, indossando un reggiseno in paillettes metalliche total gold, un modello a triangolo scollatissimo che ha messo in risalto il décolleté. Nel momento in cui ha chiuso il blazer, lo ha coperto, creando un effetto no-bra. Capelli sciolti e lisci, make-up dai toni naturali e fare da diva: la conduttrice ha proposto un outfit perfetto per rendere le feste glamour, sensuali e super chic.