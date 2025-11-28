È Natale a casa di Michelle Hunziker: albero total white con maxi fiocco e rami innevati

Quest’anno total white: Michelle Hunziker ha fatto l’albero di Natale in anticipo e lo ha mostrato su Instagram. L’atmosfera è magica, da vera fiaba.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Michelle Hunziker ha aperto le porte di casa al Natale. Si è affidata a un team esperto, che l'ha aiutata con le decorazioni, gli addobbi e l'allestimento: il risultato è che il soggiorno della conduttrice televisiva è diventato un piccolo mondo incantato, che sembra uscito da una fiaba. Il merito è di un team consolidato, che l'ha già aiutata anche negli anni passati. Squadra che vince non si cambia: infatti ha scelto ancora Espedito Rusciano e Giorgia Farina. Dopo l'albero a tema peluche del 2024 e quello con tocchi di pink del 2023, stavolta la scelta è caduta sul total white.

L'albero di Natale di Michelle Hunziker

Si dice che fare l'albero di Natale in anticipo renda le persone più felici. Lucine, addobbi e decorazioni sarebbero un modo per predisporsi con gioia nei confronti del mondo, riscoprendo la parte di sé più infantile, tornando in qualche modo bambini, grazie a quell'atmosfera magica che solo il Natale riesce a creare. Ecco perché è difficile resistere alla tentazione e sempre più persone anticipano a novembre il fatidico momento. Quest'anno una delle prime è stata Federica Nargi, già a metà mese: una vera fan del Natale.

L'hanno seguita a ruota Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, Elettra Lamborghini, Diletta Leotta, Giulia De Lellis. Ora a mostrare il salotto addobbato per le feste è stata anche Michelle Hunziker. La conduttrice ha fatto una scelta molto raffinata, elegante, discreta: ha puntato sul bianco, una nuance tipicamente natalizia. Richiama il colore dei fiocchi di neve, il candore dei tipici paesaggi invernali di montagna, che in questo periodo si vestono di magia.

Sull'abete verde del salotto trovano posto tantissime decorazioni, all'insegna del total white: palline di diverse dimensioni e un maxi fiocco in cima, che dona un tocco chic in più al tutto. Qua e là si nota un tocco di argento, con le immancabili lucine scintillanti che donano luce e calore. Ma non è tutto. Per trasformare il soggiorno in una sorta di villaggio di Natale, ha posizionato anche dei rami innevati sugli scaffali, con delle casette di legno e delle candele (ovviamente bianche) qua e là. Immancabili i pacchi regalo alla base dell'albero.

Spopola il bianco per gli addobbi natalizi 2025

È tempo di superare il classico rosso natalizio che solitamente invade le case a Natale. I fan dei colori caldi ovviamente amano questa nuance e la accostano all'oro, al burgundy, al vinaccia, ma in realtà anche le tonalità fredde si prestano benissimo agli allestimenti natalizi. Il total white ne è la prova più lampante. Il bianco è perfetto da abbinare all'argento per un effetto minimal o a tonalità più accese e inaspettate, per dare un tocco più originale e personale. Ma l'allestimento natalizio non è fatto solo di albero di Natale, infatti negli ultimi anni spopolano tutta una serie di elementi che contribuiscono a creare un mood natalizio in piena regola: Schiaccianoci, orsetti polari, neve artificiale, candele, fiocchi, piccole casette in legno che ricordano i villaggi di Natale e chi più ne ha più ne metta.