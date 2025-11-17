È Natale a casa di Federica Nargi con l’albero rosso e oro: “L’ho fatto a novembre perché mi rende felice”

Federica Nargi anticipa il Natale e mostra un albero luminoso con palline rosse e bianche, dettagli oro e luci calde, condiviso nelle storie con Matri e le figlie.

L’albero di Natale di Federica Nargi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federica Nargi ha deciso di addobbare l'albero di Natale a inizio novembre. Dalle immagini di ieri sul suo profilo Instagram emerge che la showgirl romana ha già decorato l'albero di Natale, perché farlo a Novembre la rendeva più felice, come ha spiegato sui social. E come darle torto? Sono sempre di più le star e le persone comuni che da anni ormai non rispettano le date tradizionali per decorare casa, perché in questo modo hanno più tempo per godersi le luci e i colori che ci mettono tanto di buon umore il 25 dicembre.

L’albero di Natale decorato da Federica Nargi con colori classici natalizi

Com'è fatto l'albero di Natale di Federica Nargi

L'ex velina di Striscia la Notizia e il compagno, l'ex calciatore Alessandro Matri, hanno passato la domenica a decorare casa e addobbare l'albero di Natale insieme alle figlie. L'albero scelto da Federica Nargi rispecchia pienamente la tradizione natalizia ed è stato posizionato al centro del salone accanto al divano beige, proprio nel cuore della casa della famiglia. Nargi ha deciso di decorarlo poi con i classici colori del Natale: le palline sono rosse, oro bianco, oro o bianche con sottili linee rosse, alcune scintillanti mentre altre più tendenti al matte. Nargi ha in questo modo rispettato le tendenze del 2025, che prevedono due principali tipologie di decorazioni, quelle classiche, quindi rosso verde e bianco, e quelle più "moderne", quindi con palette più naturali che usano colori come beige, marrone o bordeaux.

Federica Nargi decora l’albero di Natale

Perché il Natale arriva sempre prima in casa delle star (e non solo)

Non è affatto un caso isolato quello di Federica Nargi: molte altre star hanno già decorato per Natale prima di lei. Anche Chiara Ferragni ha mostrato un albero elegante, con palline rosse e oro e luci soffuse, mentre Giulia De Lellis ha optato per un abete più romantico, con decorazioni total white. Addirittura Ilary Blasi sembra aver anticipato i festeggiamenti a metà settembre con un albero dalle tonalità naturali, impreziosito da rami dorati e dettagli scintillanti. Tutte hanno ammesso che l’idea di preparare il Natale in anticipo nasce da un semplice desiderio di felicità, credono che le luci e le decorazioni portino gioia in casa e sperano che quell’atmosfera duri più a lungo. Da qui la domanda che molti si fanno: quando è davvero il momento giusto per fare l’albero di Natale? In realtà, credo che non esista una regola fissa, l’unica risposta sensata è che lo si dovrebbe fare quando lo si desidera, senza aspettare una data prestabilita.