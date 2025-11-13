Chiara Ferragni ha già fatto l’albero di Natale: anticipa le feste con le decorazioni rosso e oro

Novembre è cominciato da poco più di 10 giorni ma, nonostante ciò, le vetrine dei negozi si stanno già riempendo di idee regalo e decorazioni di Natale. Da qualche anno, infatti, dare il via alle festività con estremo anticipo è diventata una vera e propria mania e sono moltissimi coloro che non resistono alla tentazione di addobbare casa o di iniziare a darsi allo shopping sfrenato molti mesi prima di dicembre. Chiara Ferragni è una delle tante: come rivelato sui social, ha già fatto l'albero, lasciandolo intravedere sullo sfondo di alcune Stories realizzate del suo maxi appartamento milanese.

Il Natale in anticipo di Chiara Ferragni

Se ad aprire le danze "natalizie" era stata Ilary Blasi a metà settembre, ora si è aggiunta alla lista anche Chiara Ferragni. Dopo essersi resa conto di aver lasciato intravedere l'albero di Natale in alcune Stories social, ha dichiarato con orgoglio: "Sì, ho già messo le decorazioni di Natale in tutta la casa perché si dice che chi lo fa è più felice. Speriamo sia così". Insomma, l'imprenditrice si è lasciata travolgere dalla mania del "Natale in anticipo" e, sebbene manchi ancora più di un mese al 25 dicembre, ha già la casa completamente addobbata per le feste. Per lei si tratta di una vera e propria tradizione, basti pensare al fatto che anche nel vecchio appartamento milanese, quello che per anni ha condiviso con Fedez, faceva sempre l'albero nel mese di novembre.

L’albero di Natale di Chiara Ferragni

Come ha decorato l'albero di Natale Chiara Ferragni

Come ha decorato quest'anno l'albero di Natale Chiara Ferragni? Ha puntato sui colori classici delle festività, il rosso, il verde e l'oro, usando palline scintillanti o a effetto matte, decorazioni a tema, fiocchi e catene di mini perline. Non ha rinunciato al tradizionale puntale rosso, posizionato al vertice dell'abete. Ha posizionato l'albero davanti ai vetri dei balconi, così che, una volta acceso, le romantiche lucine fossero visibili anche dall'esterno. In quanti hanno avuto la stessa idea dell'imprenditrice? A questo punto, dunque, non resta che dare ufficialmente il via al conto alla rovescia, lasciandosi travolgere dalla magia delle lucine e degli scintillii.