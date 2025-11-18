Il Natale in anticipo di Elettra Lamborghini: addobba l’albero in rosso e oro con una cascata di luci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca ancora più di un mese a Natale 2025 ma, nonostante ciò, sono moltissimi coloro che si sono lasciati travolgere dalla mania di addobbare casa con un certo anticipo, certi del fatto che si tratti di un'abitudine capace di rendere più felici. Certo, la tradizione non dice questo (anzi, considererebbe il trend "porta-sfortuna"), ma è chiaro che ormai nessuno conosce più le antiche usanze. La moda del momento, infatti, è quella di rispolverare l'albero fin dai primi giorni di novembre. L'ultima ad averlo fatto è stata Elettra Lamborghini: ecco quali colori ha scelto per il maxi abete che ha in casa.

L'albero di Natale "classico" di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non ha aspettato l'8 dicembre per dare il via alle festività (come richiede la tradizione), ha seguito il trend del "Natale in anticipo", addobbando l'albero a metà novembre. Lo ha rivelato sui social, dove ha fatto un primo piano sull'abete perfettamente decorato che ha piazzato davanti ai balconi del salotto. Quali colori ha scelto per questo 2025? Ha puntato tutto sullo stile classico, mixando palline rosso e oro a effetto metallizzato. Ha poi aggiunto un tocco coquette con alcuni fiocchi di dimensione media in total red e non ha rinunciato al puntale coordinato. Il tocco super glamour? La cascata di lucine led dorate che ricoprono interamente l'albero.

L’albero di Natale di Elettra Lamborghini

La passione delle star per il "Natale in anticipo"

La mania del "Natale in anticipo" sembra aver conquistato le star da diversi anni e anche in questo 2025 non hanno resistito alla tentazione di addobbare casa molto prima dell'inizio "ufficiale" delle festività. Lo scorso settembre era stata Ilary Blasi ad "aprire le danze" mostrando sui social il suo albero addobbato in salotto, poi nelle ultime settimane a seguire il suo esempio si sono aggiunte diverse celebrities, da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, fino ad arrivare a Federica Nargi. Per quale motivo lo fanno? Come molte di loro hanno apertamente dichiarato, con la casa decorata a festa si sentirebbero più felici. In quanti, come loro, sono già pronti per accogliere la magia del Natale?