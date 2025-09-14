Per Ilary Blasi il Natale comincia a settembre: in casa ha già un enorme albero addobbato

L'estate non è ancora finita ma, complici le prime piogge e il clima sempre più fresco, in molti non possono fare a meno di pensare al Natale, una delle feste più amate dell'anno. Ilary Blasi sembra far parte del "club", visto che, a pochi giorni dal rientro in città, ha già addobbato un mega albero in casa. Se fino a qualche settimana fa si godeva il sole e il mare tra Ibiza e Ponza, ora si sta già preparando per accogliere al meglio le festività di fine anno. Come ha decorato il salotto della sua villa romana? Lo ha rivelato sui social: ecco il risultato.

Il salotto addobbato per Natale di Ilary Blasi

Cosa ha fatto Ilary Blasi non appena è rientrata a Roma stabilmente dopo la fine delle vacanze? Ha addobbato l'albero di Natale. Al motto di "-103 giorni a Natale, io sono pronta", si è immortalata nel salotto di casa in occhiali da sole e t-shirt a maniche corte con alle spalle un enorme abete decorato con finta neve bianca, lucine a led, palline argentate e addobbi scintillanti. In serata, poi, ha approfittato di una cena con le amiche per accenderlo e per mostrare sui social il meraviglioso effetto sparkling che si viene a creare al buio. Naturalmente le bff hanno ironizzato sulla cosa, immortalando l'albero luccicante nelle loro Stories con accanto la didascalia "Era la sera del 14 settembre".

Ilary Blasi mostra l’albero di Natale

Cosa c'è dietro la mania del Natale in anticipo

Ilary Blasi non è la sola a essere stata travolta dalla "Natale-mania", anzi, da qualche anno a questa parte sono sempre di più coloro che, una volta rientrati in città dopo le vacanze estive, danno il via ai preparativi per le feste di fine anno. Sempre più spesso, inoltre, i negozi cominciano a proporre gadget a tema, palline, lucine e alberi decorati fin dalla metà di settembre, spingendo i clienti a dare ufficialmente il via al countdown che li separa dalle festività natalizie. Sebbene la cosa piaccia a molti, in verità non sarebbe altro che una trovata commerciale per sfruttare al massimo la "Christmas passion". Non sarebbe forse il caso di ricominciare a godersi ogni momento dell'anno per quello che è, evitando di anticipare un po' troppo i tempi e "accorciarsi la vita"?