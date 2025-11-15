L’albero di Natale total white di Giulia De Lellis: è già pronta per le sue prime feste con Priscilla

Per Giulia De Lellis Natale 2025 sarà speciale: sarà il primo che trascorrerà da mamma con la piccola Priscilla ed è per questo che ha già preparato l’albero.

Giulia De Lellis è diventata mamma da poco più di un mese e non potrebbe essere più felice e raggiante. Ha messo al mondo la piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe, e ora non può fare a meno di trascorrere le giornate con lei tra poppate e passeggiate all'aria aperta. Il prossimo Natale, il primo che trascorrerà con la bimba, per l'influencer sarà davvero magico e speciale ed è per questo che ha già cominciato a prepararsi. Sui social, infatti, ha lasciato intravedere l'albero che ha perfettamente addobbato nel salotto della sua casa "di famiglia".

Il primo Natale da mamma di Giulia De Lellis

In quanti si sono lasciati travolgere dalla mania di addobbare l'albero in anticipo? Che renda o meno più felici, non importa, al momento sono diverse le star che hanno voluto "essere sul pezzo", mostrando sui social i loro salotti già perfettamente decorati per le feste. Dopo Ilary Blasi che ha dato il via alle danze addirittura a settembre e Chiara Ferragni che proprio negli ultimi giorni ha fatto un primo piano sull'abete addobbato in stile classico, ora a essersi aggiunta alla lista è stata Giulia De Lellis. Per lei Natale 2025 sarà davvero speciale, visto che lo trascorrerà per la prima volta in "versione mamma" con la piccola Priscilla, e non sorprende che abbia già la cosa pronta per accogliere parenti e amici cari.

L’albero di Natale di Giulia De Lellis

L'albero di Natale con i fiocchi in stile coquette

Come ha addobbato l'albero di Natale Giulia De Lellis? Lo ha rivelato nelle Stories postate nelle ultime ore, dove ha lasciato intravedere l'abete decorato in uno degli angoli del salotto. Per le sue prime feste da mamma ha scelto un neutro ma super romantico total white. Ha mixato stile minimal e coquette, lasciando trionfare la semplicità ma con un tocco glamour. Innanzitutto ha riempito i rami di lucine a led dorate, poi ha aggiunto una cascata di palline e fiocchi, tutti tra il bianco e l'argento. Al posto del classico puntale metallico, ha preferito un enorme fiocco con le code che cadono con delicatezza lungo i lati dell'abete. Perché ha scelto proprio il bianco? Oltre ad abbinarsi alla perfezione ai colori del salotto, è una nuance che evoca l'inverno e i paesaggi innevati, dunque un vero e proprio evergreen delle feste.