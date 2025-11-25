stile e Trend
Natale 2025

Gli omaggi a Priscilla nascosti sull’albero di Natale di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha completato il suo albero di Natale e lo ha mostrato sui social: in quanti hanno notato gli omaggi a Priscilla nascosti tra le decorazioni?
A cura di Valeria Paglionico
Manca poco a Natale 2025 e sono moltissimi coloro che anche quest'anno si sono mossi con un certo anticipo, addobbando casa fin dai primi giorni di novembre come richiede il trend del momento. Le star, in particolare, non hanno resistito alla mania, da Chiara Ferragni a Federica Nargi, e sui social hanno mostrato gli interni dei loro appartamenti perfettamente decorati a tema feste. Giulia De Lellis è una di loro e, complice il fatto che per lei questo sarà il primo Natale da mamma, non ha potuto fare a meno di nascondere dei piccoli omaggi a Priscilla all'interno del suo albero.

Le palline personalizzate per Priscilla

Già qualche giorno fa Giulia De Lellis aveva mostrato l'enorme albero di Natale fatto all'interno della sua casa milanese ma solo nelle ultime ore lo ha completato, mostrando il risultato finale sui social.

L’albero di Natale di Giulia De Lellis
L’albero di Natale di Giulia De Lellis

Si è affidata a Cartoleria Varzi, che ha pensato per lei a una serie di decorazioni total white dall'animo romantico e bon-ton. L'abete è decorato solo con palline monocolore, una cascata di fiocchi in stile coquette e una miriade di led a luce calda.

La pallina personalizzata
La pallina personalizzata

Il dettaglio emerso nelle ultime ore? Tra gli addobbi ci sono anche delle dolce dediche "di famiglia", ovvero degli omaggi a Priscilla e alla nuova vita da mamma. Alcune palline, infatti, sono state personalizzate con le scritte "Giulia, Tony, Priscilla", "Baby's first Christmas" e "Benvenuta Priscilla – Il tuo primo Natale".

La dedica a Priscilla
La dedica a Priscilla

Giulia De Lellis e la passione per l'albero di Natale coquette

Giulia De Lellis per questo suo primo Natale da mamma ha voluto fare le cose davvero in grande. Non ha addobbato solo un albero, ne ha fatti ben due: uno a casa e uno in ufficio.

La pallina "di famiglia"
La pallina "di famiglia"

La cosa particolare è che li ha decorati entrambi ispirandosi allo stesso stile coquette, ovvero con dei romantici fiocchi contraddistinti da lunghissimi nastri. Se per l'appartamento milanese ha scelto il bianco, per gli interni dell'azienda ha optato per un più tradizionale rosso, alternando palline, fiori di stelle di Natale, nastri di raso e maxi fiocchi di velluto. Per quale motivo l'influencer ama fare l'albero con tanto anticipo? Come lei stessa ha dichiarato: "Così posso godermi Natale un po' di più".

L’albero di Natale dell’ufficio di Giulia De Lellis
L’albero di Natale dell’ufficio di Giulia De Lellis
