La sorpresa di Chiara Ferragni per Leone e Vittoria: un villaggio di Natale dentro casa

Oltre all’albero riccamente decorato, Chiara Ferragni ha fatto realizzare anche un villaggio di Natale in miniatura per sorprendere i figli Leone e Vittoria.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiara Ferragni ha scelto il Natale per il lancio del nuovo prodotto del suo brand, una novità assoluta: si tratta di una candela profumata. L'influencer ama molto questo periodo dell'anno, soprattutto da quando è mamma e ha la possibilità di godersi le feste vedendole attraverso gli occhi dei suoi bambini. Anche per loro, ha già addobbato casa in grande stile. Oltre all'albero tradizionale, ha fatto realizzare per Leone e Vittoria anche un villaggio natalizio in miniatura, che rende l'atmosfera ancora più calorosa.

Come è fatto il villaggio natalizio in miniatura di Chiara Ferragni

Da alcuni anni, Chiara Ferragni si affida a degli esperti per addobbare sia la casa che l'ufficio per le festività natalizie. Anche quest'anno quindi ha dato fiducia a Cartoleria Varzi, un nome molto noto nel settore degli eventi e degli allestimenti. Il Natale è la loro specialità. Per l'influencer hanno realizzato non solo un albero tradizionale, ma anche un villaggio in miniatura, una riproduzione molto fedele che sembra appena uscita da un libro di fiabe.

Tutto è stato curato nei minimi particolari: il mix di luci, il trenino in movimento, i paesaggi innevati, le casette, diversi personaggi, le giostre, una mongolfiera, persino una pista di pattinaggio. Insomma, ci sono davvero tutti gli elementi tipici di un villaggio di Natale che si rispetti! "Pensato per far brillare gli occhi dei suoi bimbi" ha spiegato Cartoleria Varzi. Questo angolino magico si somma a diversi altri dettagli portati nelle mura domestiche per renderlo uno spazio magico. Effettivamente c'è un po' di Natale ovunque: le luci esterne, le statuine di Babbo Natale sugli scaffali e tra i libri, ovviamente l'enorme albero decorato in stile tradizionale.

L'albero di Natale di Chiara Ferragni

Quest'anno l'influencer ha scelto un albero di Natale abbastanza tradizionale nello stile, ispirato proprio a quelli che si vedono nelle gettonatissime commedie romantiche anni Novanta che vengono trasmesse ovunque in tv in questo periodo, ambientate nelle case americane. Prevalgono il rosso, il verde e l'oro e ha inserito anche un dettaglio personalizzato: un pallina col suo nome e quello dei figli, Leone e Vittoria.

Chiara non è la sola Ferragni ad aver anticipato il Natale: ha già provveduto all'allestimento a tema anche sua sorella Valentina. Anche lei si è affidata a Cartoleria Varzi per l'ufficio, un albero ispirato a tutte le sue passioni. Ormai sono in tanti a non resistere alla tentazione. Le porte delle case si aprono al Natale sempre prima ed è un bene: è un modo per circondarsi di luce e gioia, per riempire i cuori di felicità e buoni sentimenti, riscoprendo anche la parte di sé più legata all'infanzia, all'innocenza di quando si era piccoli.