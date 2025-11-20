L’albero di Natale personalizzato di Valentina Ferragni: il significato delle decorazioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Valentina Ferragni ha aperto le porte al Natale nel suo ufficio. Non ha resistito alla tentazione e come molti fanno, anche lei ha preferito anticipare un po' i tempi, rispetto alla tradizionale data fatidica dell'8 dicembre. L'influencer ha già fatto l'albero di Natale nel suo spazio di lavoro, come sua sorella Chiara del resto. Entrambe amano molto queste festività, il calore che trasmettono, l'atmosfera magica che sono capaci di richiamare. E proprio come la sorella maggiore, anche Valentina Ferragni si è rivolta a un team specializzato in allestimenti per le feste, addobbi e decorazioni a tema. Ha fatto delle richieste ben precise ed è stata accontentata.

Com'è fatto l'albero di Natale di Valentina Ferragni

C'è chi sceglie l'albero vero e chi quello finto, chi opta per i colori tradizionali e chi punta su addobbi a tema: a Natale ci si può sbizzarrire con la fantasia e la creatività, ognuno ha le sue preferenze. Valentina Ferragni, per esempio, quest'anno ha fatto una scelta un po' meno tradizionale, per dare un tocco personale all'albero posizionato in ufficio, affinché raccontasse qualcosa di lei. Si è rivolta a Cartoleria Varzi, un punto di riferimento del settore. Nel mostrare il risultato finale a fan e follower, il team che ha lavorato all'allestimento ha spiegato che l'influencer aveva dato istruzioni ben precise. "Quando ci ha chiamati ci ha detto: voglio qualcosa che mi rappresenti, che sia colorato e divertente": e così è stato.

Il tema è stato preso alla lettera ed è nato un albero di Natale molto vivace e variegato con addobbi di ogni forma possibile, che fanno riferimento alle passioni personali dell'imprenditrice: sushi, pizza, orsacchiotti, valigie, hamburger, la moka. Ci sono poi le palline più "canoniche" e natalizie: "Un mix di dettagli che ti fa fermare, guardare meglio e poi riguardare ancora. Non è solo un albero, è un mood, è leggerezza e creatività".

Le celebrity che hanno già fatto l'albero di Natale

Valentina Ferragni ha quindi scelto un albero capace di raccontare una storia: la sua. Non è la sola ad aver già mostrato sui social gli addobbi casalinghi. La sorella Chiara Ferragni ha scelto un albero molto tradizionale, che sembra uscito da un film di Natale americano, di quelli che vengono trasmessi a oltranza in questo periodo. Ha aggiunto anche lei un dettaglio personalizzato: una pallina col suo nome e quello dei figli, Leone e Vittoria. Federica Nargi si è affidata alla combinazione più classica di tutte, che non annoia mai: rosso e oro sul suo albero. Come lei anche Elettra Lamborghini, con immancabile puntale e dettagli coquette. L'albero di Natale di Sabrina Ghio è molto chic, sormontato da un maxi fiocco rosso che lo rende ancora più elegante. Albero di Natale a tema per Chiara Biasi, che si è ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie.