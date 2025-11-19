È già Natale in casa di Chiara Biasi: l’albero è a tema Alice nel Paese delle Meraviglie

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale a casa di Chiara Biasi è arrivato con un certo anticipo. Nulla di strano, in effetti. Da diversi anni siamo abituati a vedere case, strade e negozi addobbati per le feste già da metà novembre. Sono lontani i tempi in cui tutti aspettavano rigorosamente la fatidica data dell'8 dicembre! C'è chi è ancora molto legato a questa tradizione, mentre molti altri l'hanno superata, preferendo cominciare a respirare aria natalizia ben prima: un modo per tenere alto l'umore. Luci e addobbi, infatti, anche secondo gli psicologi possono avere un impatto positivo su chi è ben predisposto nei confronti delle feste. È questo il caso di Chiara Biasi, probabilmente: ha mostrato a fan e follower il suo albero di Natale, che ha un tema ben preciso.

Come è fatto l'albero di Natale di Chiara Biasi

Chiara Biasi ha scelto un albero di Natale a tema, quest'anno. L'influencer si va ad aggiungere all'elenco di celebrity che hanno già preparato le loro abitazioni per le feste. Chiara Ferragni, per esempio, ha optato per un allestimento molto tradizionale. E poi: Elettra Lamborghini ha puntato sulle micro lucine scintillanti, Sabrina Ghio ha scelto un albero con maxi fiocco in cima, Federica Nargi ha preferito l'abbinamento classico rosso-oro.

Insomma, in queste occasioni ce n'è davvero per tutti i gusti e si può dare libero sfogo alla creatività, alla fantasia, spaziando molto tra colori, forme, temi. Chiara Biasi si è rifatta a un capolavoro della letteratura, che ha ispirato negli anni anche serie tv, film e chi più ne ha più ne metta. Si tratta di Alice in Wonderland, dunque Alice nel Paese delle Meraviglie. L'albero di Natale dell'influencer è un abete verde decorato nei toni del rosa e del viola.

Le decorazioni sono sia le classiche sfere che altre dalle forme inconfondibili, che rimandano ai personaggi della storia. C'è il Bianconiglio con la sveglia, c'è lo Stregatto, c'è il Brucaliffo e c'è ovviamente la protagonista Alice. In cima a un albero così originale non poteva certo esserci un puntale tradizionale, bensì una targa con una scritta iconica, una citazione tratta proprio dall'opera originale di Lewis Carroll.

We're all mad here significa "Siamo tutti matti qui" e sono parole che pronuncia lo Stregatto. Non è tutto. Alla base dell'albero l'influencer ha posizionato una serie di statuine a forma di funghetti e alberelli, in rosa e dall'effetto specchiato/metallizzato, un design che permette giochi di luce particolari, un tocco molto moderno. Le stesse decorazioni sono anche alla base dello specchio all'ingresso, che richiama a sua volta le palline dell'albero con tanto di riproduzione dello Stregatto.

Il trend degli alberi a tema

L'albero di Natale a tema è una tendenza originale che permette di avere in casa una creazione personalizzata, che in qualche modo possa richiamare un interesse di chi ci abita, una sua passione. Può essere uno sport, la squadra del cuore, il film preferito: c'è spazio davvero per tutte le idee possibili e la scelta delle decorazioni, in questi casi, si fa sempre molto interessante, perché ci si può sbizzarrire coi riferimenti. C'è chi invece è fan dell'albero di Natale tradizionale: in questo caso i colori per eccellenza, cin cui non si sbaglia mai e con cui si va sempre sul sicuro, sono evergreen come il rosso, l'oro, il blu, l'argento. Si può giocare con gli abbinamenti o puntare sul monocromatico, magari "spezzando" solo con le luci. Chiaramente si può anche osare con qualcosa di diverso, che sia una tonalità insolita o delle scale cromatiche, per esempio tutte nuances pastello o solo nuances neutre. Insomma, vale tutto purché renda felici.