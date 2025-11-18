È già Natale a casa di Sabrina Ghio: in soggiorno l’albero rosso e oro col maxi fiocco

Tutto è pronto per le feste a casa di Sabrina Ghio: nel soggiorno ha già preso posto un albero di Natale decorato nei colori tradizionali rosso e oro.

Natale in casa già a metà novembre? Perché no! La tendenza ad anticipare i tempi e decorare le case ben prima del tradizionale 8 dicembre è ormai gettonatissima: sono in tanti a volersi circondare il prima possibile della magia del Natale, senza aspettare la fatidica data dell'Immacolata, che è sempre stata considerata quella di avvio ufficiale del periodo festivo. Oggi la tendenza è a decorare l'albero quando ci si sente di farlo, per poter stare bene e godersi il periodo a pieno, in linea col proprio stato d'animo. Sabrina Ghio, per esempio, non ha resistito e nel soggiorno della sua casa già spicca un maxi albero illuminato.

Come è fatto l'albero di Natale di Sabrina Ghio

Sabrina Ghio ha portato l'atmosfera natalizia in casa. Si è avvalsa dell'aiuto di Cartoleria Varzi, che ha contribuito negli anni agli alberi di Natale di tante celebrities, che si sono rivolti alla famosa cartoleria napoletana (Chiara Ferragni per esempio ma anche Stefano De Martino). Qui le feste, le decorazioni, gli addobbi e gli eventi sono di casa, sono il pane quotidiano: da Halloween a Carnevale, da Pasqua a Natale, si possono trovare articoli di ogni tipo per realizzare allestimenti impeccabili. L'influencer ha optato per un alto abete verde con palline rosso e lucine color oro. È uno degli abbinamenti cromatici più tipici, un evergreen con cui non si sbaglia mai, quando si vuole dare un tocco di eleganza e classe in casa in occasione del Natale, portando calore e stile. Lo ha mostrato a fan e follower con un look a tema, decisamente festoso, nuovamente all'insegna del rosso.

Come addobbare l'albero per Natale 2025

Chi a Natale vuole andare sul sicuro può certamente optare per l'abbinamento cromatico rosso-oro: sull'albero fa sempre la sua figura! Un'altra coppia di colori che riscuote sempre successo è blu-argento, dunque toni freddi, che si prestano benissimo sugli alberi dall'effetto innevato, quelli bianchi. In questo caso la stanza diventa immediatamente un paesaggio degno di una fiaba. Ma c'è anche chi contro la tradizione preferisce scegliere qualcosa di più originale dal punto di vista dei colori, optando per abbinamenti insoliti: si può andare di monocromatico e far ruotare tutto intorno a un solo colore per esempio, lucine comprese. In questo caso ci si può davvero sbizzarrire dal rosa al viola. Si può anche scegliere decorazioni eco-sostenibili, dunque sostituire palline di plastica con fiocchi e ghirlande in materiali naturali. Impossibile non menzionare il colore dell'anno, il Mocha Mousse, che per i fashion addicted e i più attenti alle tendenze può fare da spunto per l'albero di Natale, andando su marrone, bronzo, beige, crema.

Natale in anticipo nelle case

Sabrina Ghio si è fatta contagiare molto presto dalla magia del Natale e ha voluto ricrearla anche in casa propria. Ovviamente la scelta di addobbare casa già a metà novembre fa storcere il naso ai più tradizionalisti, quelli legati alla fatidica data dell'8 dicembre. In realtà, anche la psicologia è dalla parte di chi addobba casa in anticipo, perché può essere un modo per mettersi in una condizione mentale positiva. Ovviamente non può essere così per tutti. Chi vive un periodo di difficoltà, per esempio, non ha affatto questa propensione, vive anzi con fastidio la vista di luci e fiocchi. Di base bisogna scegliere svincolandosi dal giudizio altrui e accontentando solo il proprio sentire interiore, inseguendo ciò che fa stare bene.