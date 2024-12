video suggerito

L’albero di Natale di Chiara Ferragni: sceglie colori e decorazioni tradizionali È arrivato il Natale per Chiara Ferragni, sia in casa che in ufficio, dove hanno trovato posto due alberi riccamente decorati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

A distanza di un anno dallo scandalo che l'ha investita in pieno, con non poche ripercussioni a livello professionale e personale, Chiara Ferragni ha ritrovato un nuovo equilibrio. Sono stati mesi difficili in cui fondamentale si è rivelato l'aiuto della famiglia, degli amici, dei figli: Leone e Vittoria sono stati in particolare la sua ancora di salvezza come ha spiegato in un lungo post su Instagram. Sicuramente con loro trascorrerà le vacanze natalizie: i bimbi si divideranno tra la madre e il padre ormai definitivamente verso il divorzio. Per la gioia dei bambini, l'imprenditrice ha trasformato la casa in un villaggio di Natale.

Il Natale di Chiara Ferragni tra casa e ufficio

L'imprenditrice non ha resistito al fascino del Natale e ha addobbato casa con largo anticipo. Ha dedicato una zona del salotto al tema festivo, trasformandola in un vero e proprio angolo incantato con un albero riccamente decorato e due villaggi di Natale immersi nella neve, con casette in miniatura e tante statuine.

L'albero in casa di Chiara Ferragni

Immancabili le lucine scintillanti all'esterno dell'abitazione. Per gli interni ha chiesto aiuto a un esperto, la stessa persona che se ne è occupata lo scorso anno: Mattia Varzi della Cartoleria Varzi. Questo nome si è conquistato un posto nei cuori dei fan del Natale, grazie ad addobbi curati in ogni dettaglio.

Dettaglio dell'albero in casa di Chiara Ferragni

I loro allestimenti sono particolarmente scenografici e originali. Li hanno richiesti in tanti: Stefano De Martino (per l'albero con il Babbo Natale in cima), Valentina Ferragni, Giulia De Lellis (che ha scelto il tema dei fiocchi in casa e in ufficio).

L'albero in casa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha puntato sulla tradizione. I due alberi, posizionati in casa e nell'ufficio di The Blonde Salad, sono finti abeti verdi. Quello in ufficio ha piccole lucine e decorazioni di diversa forma, da quelle a spirale a quelle rotonde a quelle a forma di caramella, ma tutte negli stessi colori.

L'albero di Natale nell'ufficio di Chiara Ferragni

Sono tutte bianche e rosse (con qualche tocco glamour in nero), tonalità sempre gettonate per gli addobbi natalizi, nuances intramontabili. Sulla cima spicca una stella dorata. Rosso, verde e oro sono i colori scelti anche per l'albero casalingo, anche questo impreziosito da piccoli punti luce. Qui, però, in cima c'è un puntale circondato da rami con bacche rosse, elemento decorativo scelto anche da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.