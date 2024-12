Gli alberi di Natale di Giulia De Lellis, tra fiocchi e cristalli di neve

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per il Natale: è dicembre ed è il momento di decorare le case e prepararle ad accogliere la magia delle feste. In realtà, il momento perfetto non esiste, o meglio: ciascuna famiglia ha le proprie tradizioni al riguardo ed è giusto rispettarle, secondo il proprio sentire, il proprio vissuto, ciò che il cuore comanda insomma! C'è chi non resiste e anticipa tutto a novembre, c'è chi preferisce arrivare più a ridosso, per qualcuno è il giorno dell'Immacolata (8 dicembre) quello da dedicare agli addobbi. Anche per Giulia De Lellis è arrivato il grande momento tanto atteso: quello di aprire le porte di casa e dell'ufficio al Natale. E saranno feste speciali per lei, che ha trovato l'amore: va a gonfie vele la storia con Tony Effe, appena annunciato tra i Big in gara a Sanremo 2025.

Albero di Natale in ufficio

Due alberi di Natale per Giulia De Lellis

Un albero in casa e uno in ufficio, per Giulia De Lellis. L'influencer si è affidata a Cartoleria Varzi, una garanzia quando si tratta di allestimenti a tema, scelta anche dalle sorelle Ferragni per le loro decorazioni natalizie. Per il luogo di lavoro, Giulia De Lellis ha scelto qualcosa di tradizionale, ma con un tocco trendy: sfere rosse e oro si alternano a dei fiocchetti rosa.

Albero di Natale in ufficio

"È un albero che celebra la dolcezza e lo stile unico di una persona speciale, in una sinfonia di classe e magia natalizia" si legge su Instagram. Elegante e raffinato il secondo albero. Sull'abete verde spiccano tutte decorazioni in toni freddi: il bianco si alterna all'argento con tocchi di trasparenza. Ci sono palline, decorazioni a goccia, a forma di cristalli di neve e anche qui dei teneri fiocchetti che rendono tutto più romantico.

Albero di Natale in casa

Gli alberi di Natale delle celebrities

Il Natale è entrato nelle case delle celebrities, che stanno mostrando sui social a fan e follower come hanno addobbato le case in vista delle festività. Si respira un'atmosfera magica a casa di Michelle Hunziker, che ha scelto quest'anno il tema peluche con decorazioni color oro ed effetto neve sui rami dell'albero. Tocco giocoso e simpatico per l'albero di Natale in casa di Stefano De Martino: in cima c'è un Babbo Natale che fa capolino e saluta con la mano. Chiara Ferragni ha preparato tutto già a metà novembre: ha optato per un albero tradizionale e ben due presepi. All'elenco si aggiunge ora anche Giulia De Lellis.