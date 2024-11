video suggerito

L’albero di Natale di Michelle Hunziker è a tema peluche: per il 2024 addobbi oro e rami innevati Michelle Hunziker ha seguito la mania del “Natale in anticipo” e sui social ha mostrato l’albero addobbato. Palline oro, rami innevati e peluche a tema: ecco come ha decorato il salotto in vista delle feste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese a Natale 2024 e in moltissimi stanno cominciando a sentire la magia delle feste, anche perché praticamente da oltre un mese si vedono già illuminazioni in strada, vetrine addobbate e alberi decorati. Che si voglia aspettare l'8 dicembre come richiede la tradizione o che si voglia seguire il trend del "Natale in anticipo", non importa, l'unica cosa certa è che è arrivato il momento di pensare a come allestire la casa in vista delle festività, magari prendendo ispirazione dalle star. Dopo Chiara Ferragni, che ormai da settimane ha la casa piena di lucine, presepi e decorazioni a tema, ora anche Michelle Hunziker ha addobbato l'albero di Natale: ecco il risultato (che lei stessa ha mostrato sui social).

Michelle Hunziker ha già fatto l'albero di Natale

Michelle Hunziker quest'anno ha deciso di "giocare" d'anticipo e si è fatta travolgere dalla mania più gettonata del momento, quella del Natale in anticipo. Ieri sera si è servita dei social per documentare la preparazione dell'albero, rivelando nei dettagli quali sono le decorazioni e i colori scelti per questo 2024.

L'albero innevato con palline oro

Si è fatta aiutare dagli esperti del settore Espedito Rusciano e Farina Giorgi (che, come indicato dall'hashtag #GiftedBy, le hanno regalato tutti gli addobbi), rendendo il salotto un angolo in cui trionfa la magia, il calore e gli scintillii. Qual è il tema scelto? Michelle si è immortalata in primo piano col pupazzo di una candida renna tra le mani, scrivendo nella didascalia: "Albero di Natale a tema peluche".

L'albero di Natale di Michelle Hunziker

L'oro è il colore must del Natale 2024

Com'è l'albero di Natale di Michelle Hunziker? Innanzitutto altissimo, tanto da occupare un intero angolo del salotto, quello davanti al balcone accanto al divano, poi ha i rami completamente innevati e una base total white. Per quanto riguarda le palline, ha associato a ognuna di loro un desiderio (non a caso ha permesso anche alle figlie Sole e Celeste di metterne qualcuna sui rami), mentre in fatto di colori ha scelto l'oro, una delle tinte must dell'inverno 2024-25.

Il peluche sull'albero di Natale

Non sono mancati i led a luce calda piazzati all-over, anche se a fare la differenza sono stati i peluche usati come vere e proprie palline. Il dettaglio passato inosservato? Il barboncino marrone alla base dell'albero non è uno dei pupazzi decorativi ma il piccolo Leone, il fidato cagnolino della conduttrice.

Michelle Hunziker