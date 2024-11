video suggerito

Chiara Ferragni si prepara alle feste coi figli: in casa albero di Natale e due presepi Il Natale ha fatto ingresso in casa di Chiara Ferragni: per la gioia dei bimbi hanno già fatto la loro comparsa un albero addobbato, tante lucine e due presepi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Quante cose possono cambiare, in un anno. Lo sa bene Chiara Ferragni, che nel 2024 ha dovuto affrontare non pochi stravolgimenti. Di questi tempi, un anno fa, sembrava che tutto andasse a gonfie vele professionalmente e privatamente. Poi il caso Balocco ha messo tutto sottosopra: prima c'è stata la multa dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta, poi la perdita delle collaborazioni, infine l'indagine per truffa aggravata. Entro dicembre la Procura dovrà decidere se chiedere l'archiviazione del caso o il rinvio al giudizio. Ai problemi legali si sono aggiunti quelli coniugali, con la fine del matrimonio: l'imprenditrice e Fedez sono alle prese col divorzio. La coppia non trascorrerà il Natale insieme, coi due figli Leone e Vittoria: queste saranno festività per la prima volta molto diverse tutti loro. L'influencer ha comunque già iniziato a decorare l'appartamento.

Il Natale di Chiara Ferragni

Il Natale è arrivato in anticipo, a casa di Chiara Ferragni. L'influencer vive coi due figli nell'appartamento che Fedez ha lasciato già da diversi mesi, andando a vivere da solo nelle vicinanze. L'imprenditice non ha resistito alla tentazione di cominciare a decorare l'appartamento. È una tendenza che contagia sempre più persone, che si fanno coinvolgere con settimane di anticipo dalle atmosfere natalizie cercando in esse conforto e gioia: è un modo per ritrovare pace interiore, per respirare aria di festa ed essere più felici.

Lo stesso vale per i negozi, invasi dalle decorazioni anche con due mesi di anticipo, ma in questo caso per ragioni soprattutto commerciali. Anche l'anno scorso Chiara Ferragni aveva addobbato l'albero di Natale a novembre: un enorme albero decorato coi colori tipici rosso e oro, circondato da pacchetti regalo, orsetti di peluche e iconici soldatini Schiaccianoci.

Ha ripetuto la tradizione. Stavolta sembra che abbia trovato posto un albero apparentemente più piccolo del precedente, posizionato accanto alla vetrata del terrazzo dell'attico. Non si è risparmiata con le decorazioni esterne: delle luci verdi che attraversano tutta la terrazza, su cui affacciano sia la camera da letto che il soggiorno.

Per la gioia dei bambini, ha posizionato nel soggiorno anche due presepi, realizzati proprio in corrispondenza di due finestre, da cui si vede lo skyline di Milano. Nelle foto condivise dall'influencer, spicca il mega divano componibile color panna con i cuscini di Hermès che aveva scelto anche per l'arredamento della precedente abitazione. Dello stesso brand, anche il plaid che si intravede poggiato sul letto matrimoniale. Tutto è pronto per accogliere lo spirito natalizio e vivere le festività.