video suggerito

Dove si trova la nuova casa di Fedez: le foto dell’appartamento a Milano Fedez ha lasciato la villa di City Life dove viveva con Chiara Ferragni e i figli: ha comprato casa a Milano in piazza Castello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando Fedez ha lasciato la casa di City Life è apparso chiaro quanto fosse grave la crisi coniugale con Chiara Ferragni. Il rapper da diverse settimane non vive più con moglie e figli. Prima è stato per un po' dai genitori, poi ha preso un appartamento provvisorio in affitto prima di fare il grande passo e comprare una casa tutta sua a Milano, precisamente in piazza Castello, dove ricominciare una nuova vita. Ha iniziato a mostrarla a fan e follower sui social, dettaglio dopo dettaglio.

La nuova casa di Fedez a Milano

Fedez è alle prese col trasloco nella nuova casa, quella che segna la sua ripartenza da single. Benché non ci siano state conferme e dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati, il matrimonio con Chiara Ferragni sembra pesantemente in crisi, forse ormai giunto al capolinea. I due stanno facendo vite del tutto separate, si vedono solo quando si tratta dei figli: erano insieme, per esempio, alle due feste di compleanno di Leone e Vittoria, che si sono svolte a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. La nuova casa di Fedez si trova a piazza Castello: pare che abbia comprato qui un appartamento di 400 mq. Sicuramente va ancora arredato e rifinito, ma il rapper ne ha già svelato alcuni interessanti dettagli.

Divano Edra

Il salone con il divano grigio e la lampada a forma di mitra

Fedez ha mostrato la zona salotto dell'appartamento, dove spiccano un enorme divano grigio e un'originale lampada di design a forma di mitra. Il divano-scultura costa 20 mila euro: è l'On the Rocks firmato Edra, progettato dal designer Francesco Binfarè. La lampada, invece, si chiama Lounge Gun: è firmata Flos, disegnata per il brand da Philippe Starck. La sua caratteristica principale è l'asta è in alluminio pressofuso con finitura galvanica in oro lucido 18k su cui spicca un mitra M16. Sugli e-commerce di design viene venduta a 3.900 euro.

Leggi anche Chiara Ferragni torna su Instagram nella foto dell'abbraccio con i figli pubblicato da sua mamma

L'angolo con la lampada Flos Guns Lounge Gun

L'angolo giochi con il flipper dei Ghostbusters

Per i momenti di divertimento casalingo, da solo o con i figli, Fedez ha previsto nella sua nuova casa una sorta di sala giochi. L'ha allestita con il flipper dei Ghostbusters. Il modello, firmato Stern, è una delle creazioni più amate del brand, che ha previsto anche una colonna sonora a tema durante ogni partita, con tanto di fantasma interattivo che accompagna il gioco per renderlo più avvincente e coinvolgente. Trovarlo è un'impresa: sono pochi gli e-commerce del settore a venderlo, a prezzi che oscillano tra i 9.000 e i 10.000 euro.

Il flipper dei Ghostbusters

La cameretta di Leone e Vittoria nella nuova casa di Fedez

Fedez nella nuova casa ha previsto chiaramente uno spazio tutto per Leone e Vittoria, una cameretta personalizzata, modellata su tutto ciò che amano. "Mi piacerebbe che la nuova casa del papà sia più la nostra nuova casa, in cui le loro passioni e la loro creatività si possano respirare e vivere concretamente" ha spiegato il rapper su Instagram. Ecco perché la prima cosa a cui ha pensato è un muro di Lego: lo ha comprato a Miami ed è un'installazione di Dante Dentoni di cui non si conosce il prezzo, realizzata appositamente per lui. Al suo interno ci sono nascoste proprio due delle grandi passioni di Leone e Vittoria: rispettivamente Avengers e Frozen.

Dante Dentoni e Fedez davanti al muro di Lego dei bimbi