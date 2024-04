video suggerito

Il divano nella nuova casa di Fedez è una morbida scultura di design da oltre 20mila euro Fedez ha acquistato una nuova casa a Milano dopo la crisi con Chiara Ferragni e sui social ha mostrato l'enorme open space all'ingresso. Sapete chi ha firmato e quanto costa il divano di velluto?

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono alle prese con un momento delicato della loro relazione: dopo essere stati per anni i protagonisti di una favola moderna (e social), ora sembrano essere arrivati ai ferri corti, vivono separati e si rivedono solo per il bene dei figli Leone e Vittoria. Se da un lato Chiara Ferragni ha tenuto l'enorme casa a City Life appena ristrutturata, Fedez ha acquistato un appartamento in piazza Castello a adesso ne sta curando personalmente l'arredamento. Su Instagram ha mostrato l'open space all'ingresso e la cosa particolare è che al suo interno ci sono diversi oggetti unici o di design, dalla lampada-mitra al flipper dei Ghostbusters. Che dire, invece, del divano?

L'arredamento nella nuova casa di Fedez

Dopo aver trascorso prima un periodo a casa dei genitori e poi un altro in fitto sui Navigli, ora Fedez sembra aver trovato stabilità in un nuovo appartamento. Il suo obiettivo è creare un ambiente che risulti accogliente e sereno per i figli, basti pensare al fatto che proprio per loro ha fatto realizzare un enorme muro di Lego durante la vacanza a Miami. Allo stesso tempo, però, non può fare a meno di assecondare le sue passioni ed è proprio per questo che in salotto ha creato una vera e propria area giochi. Ad attirare le attenzioni dei fan nel video social del "mini tour casalingo" è stato anche il divano: un modello in velluto grigio dalla forma irregolare e privo di strutture rigide.

Il nuovo divano di Fedez

Chi ha firmato il divano di Fedez

Gli amanti dell'interior design avranno sicuramente riconosciuto il nuovo divano di Fedez fin dal primo sguardo: si tratta dell'On the Rocks firmato Edra, azienda leader nel mondo dell'arredamento Made in Italy. Progettato dal designer Francesco Binfarè, è stato pensato per essere una scultura morbida e componibile perfetta per andare incontro alle diverse esigenze di relax.

Divano On The Rocks di Edra

È privo di strutture rigide, ha 4 sedute di forme diverse e 2 schienali diversi e staccabili da poter collocare a piacere: la sua peculiarità sta nel fatto che lascia libertà di espressione e personalizzazione. Quanto costa? Si parte da 20.000 euro per un modello basic ma il prezzo sale a seconda del rivestimento e delle dimensioni.