Fedez trasloca e mostra la prima foto del salotto: dove si trova la casa Per Fedez comincia la nuova vita da single. Si riparte dalla nuova casa comprata in piazza Castello, per ora piena di scatoloni da sistemare.

A cura di Giusy Dente

Mentre Chiara Ferragni è volata a negli Emirati Arabi con i figli e alloggia in un hotel luxury di Dubai, Fedez è alle prese col trasloco. La coppia sta vivendo un momento di forte crisi: difficile che possa tornare il sereno. Sono ai ferri corti e ormai si parla già di divorzio imminente. Un elemento che fa pensare all'avvio di un ipotetico iter legale per la separazione, c'è la nuova gestione dell'immagine di Leone e Vittoria sui social. I due vengono ripresi solo di spalle da entrambi i genitori, da giorni non ne mostrano più i volti. Fedez ha lasciato la casa di City Life che condivideva con moglie e figli, acquistata da poco e sottoposta a lunghi lavori di restauro, per renderla la perfetta casa dei loro sogni. Adesso per lui comincia una nuova vita da single in una nuova casa.

La nuova casa di Fedez

Fedez quando ha lasciato la casa di City Life si è spostato in diverse case, alla ricerca di una soluzione abitativa definitiva. È stato per un po' di tempo a casa dei genitori. Qui ha anche ospitato i figli, che hanno dormito nella sua vecchia cameretta. Poi sembra abbia preso in affitto un attico in zona Navigli, una zona che conosce molto bene visto che ci ha già vissuto. Non è affatto una sistemazione economica, dati i prezzi del quartiere.

Poi è stato in un appartamento Airbnb, per poi trovare finalmente qualcosa di stabile, dopo giorni interi in cui i suoi vestiti sono stati sistemati su uno sgabello pieghevole, ironicamente soprannominato "cabina armadio di design". Ora sembra che il rapper abbia comprato un appartamento di 400 mq a piazza Castello, così da stare vicino ai figli, come riporta Oggi. C'è molto lavoro da fare. Ne ha mostrato un solo angolo, quello che sembra un enorme salotto con parquet, diversi balconi e finestre, luci pendenti dal soffitto. Spicca, al centro, un enorme divano.

Tutt'intorno, per il momento, ci sono solo scatoloni e buste da sistemare e riordinare. Tutti gli effetti personali son in attesa di trovare il loro posto. Fedez ha mostrato anche un piccolo scorcio del bagno. A Oggi ha raccontato in esclusiva che questo appartamento rappresenta per lui la ripartenza all'insegna delle sue uniche due certezze: "Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora".