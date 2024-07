video suggerito

Com'è fatta la camera da letto di Fedez: lampada hamburger sul comodino e letto "sospeso" Com'è fatta la camera da letto della nuova casa di Fedez? Lo ha rivelato lui stesso sui social con delle Stories realizzate nella stanza: ecco come ha arredato gli ambienti.

A cura di Valeria Paglionico

Sono ormai mesi che i Ferragnez stanno vivendo separati, cosa che ha ufficializzato la loro definitiva rottura dopo oltre 5 anni di matrimonio. Se da un lato Chiara Ferragni ha tenuto l'enorme attico a City Life che aveva finito di ristrutturare poco prima di Natale (e quindi del caso dei pandori Balocco), dall'altro Fedez ha preso una nuova casa a Piazza Castello che sta lentamente arredando con pezzi di design, opere d'arte e accessori super originali, primo tra tutti il flipper dei Ghostbusters. Di recente aveva mostrato la cameretta riservata ai bambini con tanto di scivolo e lampada del film Up, mentre nelle ultime ore ha rivelato un ambiente inedito dell'appartamento, la sua stanza da letto: ecco com'è fatta.

Come è arredata la camera da letto di Fedez

Fedez non ha ancora finito di arredare la sua nuova casa milanese ma di tanto in tanto concede ai followers qualche micro tour social di alcuni ambienti che non erano stati ancora mostrati. Nelle ultime ore ha lasciato intravedere la sua camera da letto, stanza che al momento sembra condividere col cane Silvio. Com'è fatta? Non è troppo grande, ha le pareti bianco ghiaccio, il parquet di legno e delle tende grigie. Al centro c'è il letto matrimoniale con una struttura di design tutta in legno che sembra essere sospesa in aria (col comodino incorporato): considerando il fatto che è asimmetrica dai due lati, probabilmente l'ha fatta personalizzare appositamente per la camera. Ai piedi, inoltre, ha due gradini di marmo scuro.

La camera da letto di Fedez

La lampada hamburger in camera da letto

Il dettaglio che non è passato inosservato nella camera da letto di Fedez? Accanto al cuscino ha una lampada a forma di hamburger firmata Undercover x Medicom. Il suo prezzo? Sui siti di design vintage viene venduta a 254 euro. La stanza ha inoltre un bagno privato, la sua particolarità?

Lampada Undercover x Medicom Hamburger

È separato dall'ambiente "da notte" da porte con vetri trasparenti, proprio come nelle suite degli hotel di lusso. È arredato con pezzi grigio scuro, ha due lavandini, un lampadario che sembra essere una lampada da scrivania (ma appesa al soffitto) e un maxi specchio rotondo in cui il rapper ama scattarsi i selfie.

La camera col bagno privato