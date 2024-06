video suggerito

Fedez mostra la cameretta di Leone e Vittoria con lo scivolo nella nuova casa Fedez ha mostrato per la prima volta sui social la cameretta dei figli Leone e Vittoria nella sua nuova casa di Milano: la stanza ha uno scivolo per giocare e un riferimento a Pikachu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

530 CONDIVISIONI condividi chiudi

La cameretta di Leone e Vittoria nella casa di Fedez

Nella nuova casa di Fedez è finalmente stata arredata la camera di Vittoria e Leone. I piccoli, che si dividono tra l'attico in City Life dove è rimasta a vivere Chiara Ferragni, e la nuova casa del padre, hanno finalmente una loro cameretta. Il rapper, da poco tornato da un weekend in Puglia con Garance Authié, ha mostrato su Instagram la stanza dei figli, a cui è stato montato il letto e qualche altro arredamento essenziale. I piccoli frequentano l'appartamento del papà ormai da tre mesi, divertendosi a giocare con i giochi che sono stati installati in salotto oppure le sculture installate nel mobile della tv.

La stanza di Leone e Vittoria nella nuova casa di Fedez

La cameretta di Leone e Vittoria nella casa di Fedez è ancora da ultimare ma già si vede l'idea che il padre ha pensato di realizzare per i figli. "Dopo mesi di sudore, ecco la cameretta dei bimbi", annuncia Fedez nelle storie. In un piccolo soppalco a cui si accede tramite tre gradini, troviamo un piccolo soppalco con due poltrone rosse: la parete da questo lato della stanza mostra un cielo scurissimo dove è rappresentata uno sciame di fulmini, lampi e tuoni. Il soppalco è dunque diviso in due dalle scalette e al centro verrà posizionato un pupazzo di Pikachu, personaggio dei Pokemon noto per i fulmini che lancia, come ha raccontato Fedez nelle storie. Già per la cameretta dei piccoli aveva acquistato poco tempo fa una lampada di Pikachu, uno dei personaggi di fantasia più amati dai figli. In questo soppalco i bambini potranno giocare.

Il soppalco e uno dei due letti nella camera dei piccoli

Dal soppalco, poi, i piccoli possono scendere a giocare in cameretta direttamente da un grande scivolo giallo crema che sovrasta uno dei due letti a una piazza e mezzo anche questi gialli. "Sono gasato io per loro" ha commentato Fedez nel video in cui mostra la cameretta.Dal lato opposto dei letti, una scrivania bianca e una sedia rossa è attaccata a una parete gialla dove sono state montate delle mensole asimmetriche. Una di queste riprende il rosso della sedie, mentre le altre tre hanno la stessa tonalità di giallo della parete.

Lo scivolo giallo

Il lampadario a forma di casa di Up

Nel video, poi, si intravede anche il lampadario che è stato installato nella camera da letto di Leone e Vittoria. Si tratta di un lampadario a forma di casa di Up, sorretta, come nel film Pixar, dai palloncini colorati. A ideare questo oggetto di design è Stazioneluce: le lampadine sono presenti sia nella casetta di legno che nei palloncini colorati e di questo lampadario così colorato esistono due versione, una con 6 palloncini e una con 8 palloncini. Il lampadario costa 311 euro sul sito del brand.

Il lampadario a forma di casa di Up | Foto Stazioneluce