Fedez nella casa nuova si circonda di arte: quanto costa la scultura in edizione limitata La casa di Fedez prende forma tra arredi di design e opere d’arte contemporanea. Ha mostrato un’originale scultura di un noto artista da migliaia di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Da settimane, le Instagram Stories di Fedez arrivano da una location nuova, diversa a quella a cui fan e follower erano abituati. Il rapper, infatti, ha lasciato la casa dove viveva con moglie e figli e si è trasferito in un nuovo appartamento tutto suo, a conferma della pesante crisi in corso con Chiara Ferragni. È alle prese con le ultime fasi dei lavori, per completare l'arredamento nelle varie stanze, anche se ha già mostrato alcuni mobili e alcuni angoli della casa di cui va particolarmente fiero. Si tratta di complementi d'arredo di design e opere d'arte rare.

Come è fatta la casa di Fedez

Fedez a inizio aprile ha comprato una casa di 400 mq a Milano, in piazza Castello. L'appartamento, nei suoi arredi, rispecchia molto l'anima originale e stravagante del rapper, che difatti ha scelto una serie di oggetti e mobili che raccontano molto delle sue passioni, del suo concetto di arte. In giro ci sono tante creazioni di KAWS (le stesse che spiccano nel suo ufficio), ha acquistato un'originale lampada a forma di Pikachu, ha allestito anche una piccola sala giochi con il costoso flipper dei Ghostbuster.

Per quanto riguarda il salotto, impossibile non notare l'enorme divano grigio progettato dal designer Francesco Binfarè per Edra, la lampada a forma di mitra disegnata per Flos da Philippe Starck, la rara poltrona coi peluche firmata da KAWS e Studio Campana. Ovviamente c'è anche una cameretta destinata ai figli, Leone e Vittoria. Per metterli a loro agio, per farli sentire a casa, in un ambiente sicuro e protetto, ha aggiunto dei riferimenti ai loro personaggi del cuore: a Miami ha acquistato per loro un muro Lego personalizzato, realizzato dall'artista Dante Dentoni.

Chi ha firmato la scultura colorata

Nel salotto di Fedez, poggiato sul mobile sormontato dal grande specchio, trova posto anche un'opera di Takashi Murakami. L'artista asiatico è famoso per il suo stile colorato che unisce tra arte ed elementi di cultura pop, come gli anime e le xilografie giapponesi. Ha esposto in musei iconici come il Guggenheim Museum Bilbao, il MoMA, il Brooklyn Museum, il Museum of Contemporary Art Chicago, con lavori venduti per milioni di dollari. Murakami gestisce anche una grande società di produzione artistica, la Kaikai Kiki Co. con sede a Tokyo. Mr.DOB è l'alter ego dell'artista, di cui ha realizzato diverse versioni tutte diverse. Nella scultura di Fedez l'ha reinventato sotto forma di polipo a cui ha dato il nome DOBtopus. Di questa specifica opera esistono poche centinaia di pezzi in commercio, venduta tra i 3000 e i 5000 euro.