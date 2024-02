Fedez mostra il nuovo ufficio con la moquette rossa: “Sembra Playboy Mansion” La società di Fedez cambia sede e i lavori sono quasi ultimati. Fedez ha mostrato in anteprima alcuni dettagli degli interni della Doom Entertainment. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Fedez è alle prese con nuovi progetti di lavoro. Il rapper ha condiviso con fan e follower una novità che gli sta molto a cuore, a cui sta lavorando da tempo. Sui social ha dato un'anteprima dei suoi nuovi uffici, coinvolgendo fan e follower col suo entusiasmo. Queste immagini arrivano dopo un a lunga carrellata di foto e video di famiglia, che vanno avanti da giorni. Sia lui che Chiara Ferragni in questo periodo stanno trascorrendo molto tempo coi figli: dietro, potrebbe esserci una ben studiata strategia di comunicazione da parte dell'imprenditrice, come conseguenza della bufera che l'ha investita dal caso Balocco in poi.

Dove si trovano i nuovi uffici di Fedez

La musica resta il primo amore di Fedez, che comunque nella sua carriera ha sperimentato anche la conduzione televisiva, la realizzazione di podcast e si è cimentato come imprenditore. Una delle sue ultime imprese, infatti, è la realizzazione di un drink in lattina, una bevanda messa in commercio in collaborazione con Lazza. Il rapper più che come cantante, ama il settore musicale nel suo "dietro le quinte", difatti ha messo in piedi la Doom Entertainment, società fondata nel 2013 insieme a J-Ax.

Inizialmente era una casa discografica indipendente e si chiamava Newtopia, si è trasformata poi in una società di digital engagement e consulenza alle imprese. Oggi J-Ax non ne fa più parte, ha abbandonato il progetto nel 2020. Doom significa Dream of Ordinary Madness, duqnue "sogno di ordinaria follia". Da diversi mesi era nell'aria lo spostamento della sede di Doom. Dalle prime anticipazioni sembra si tratti di una sede insolita: un complesso religioso del XIX secolo restaurato e riconvertito in quartiere residenziale.

Gli interni della sede di Doom

Nelle nuove IG Stories, Fedez ha mostrato per la prima volta gli interni della sede. Non è del tutto completa, i lavori sono ancora in corso, mancano gli ultimi ritocchi come ha fatto notare lui stesso. I piani sono collegati da una scala alle cui pareti sono appesi foto, poster e cd di ogni tipo, accuratamente incorniciati. C'è un grande salone con moquette rossa e poltroncine. Ironicamente Fedez ha ribattezzato questa area "Playboy Mansion".

C'è poi una zona relax con divani in pelle e cuscini colorati. Qui spicca anche un maxi tappeto e le pareti sono una sorta di scacchiera bianco e nera. All'estremità c'è la zona dedicata agli strumenti tecnici da lavoro, con saletta registrazioni. Spiccano nell'arredamento dei pupazzi a grandezza quasi naturale di ogni tipo. Sono la sua passione, difatti ne aveva moltissimi anche nella vecchia abitazione.

Le action figure del brand hanno prezzi diversi, a seconda che si tratti di modelli base o da collezione. Si va dai circa 165 euro agli oltre 5.000 euro per le limited edition. Se ne intravede uno con le fattezze del Pokemon Pikachu alto 770 mm,. Ne esistono due versioni acquistabili sul sito ufficiale: quella maschile costa 67 euro, quella femminile costa 353 eur0.