La strategia social di Chiara Ferragni: gli esperti spiegano perché pubblica solo foto di famiglia Chiara Ferragni è tornata sui social dopo un lungo silenzio. Sta adottando una strategia comunicativa finalizzata a ricostruire la propria immagine. Fanpage.it l'ha analizzata con uno psicologo e un esperto in crisis management.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez coi figli Leone e Vittoria

La bufera che ha investito Chiara Ferragni col caso Balocco, ha costretto l'imprenditrice ha ripensare completamente al suo utilizzo dei social, che costituiscono per lei parte integrante del lavoro, una vera e propria fonte di guadagno. Era solita aggiornare fan e follower quotidianamente, su ogni aspetto della propria vita. C'era la sfera professionale: viaggi, shooting fotografici, serate di gala, sfilate. Ma anche il tema familiare ha sempre costituito una fetta consistente delle sue pubblicazioni: la nascita dei figli, i compleanni, i momenti romantici di coppia, la quotidianità in quattro, il trasloco, le vacanze. Un'esposizione a 360 gradi insomma. Ecco perché il silenzio prolungato di questo periodo è apparso assordante. Impossibile non notare la sua assenza da ogni piattaforma (anche dalle foto condivise da amici e parenti). In questi giorni sta gradualmente tornando attiva sui social e lo sta facendo seguendo una strategia ben precisa. Funzionerà, per ricostruire immagine e reputazione?

Che cos'è il caso Balocco

Nel 2022 Chiara Ferragni aveva collaborato con Balocco per realizzare un pandoro griffato: acquistandolo, i consumatori avrebbero contribuito a una donazione destinata all’Ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà, la donazione era già stata effettuata mesi prima dall'azienda. Per questi motivi l'Antitrust ha multato l'imprenditrice e ha sanzionato l'impresa dociaria, rispettivamente per cifre pari a un milione di euro e 420 mila euro. Le associazioni Codacons e Assourt hanno ipotizzato il reato di truffa aggravata. Dopo il loro esposto la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo, a cui ha fatto seguito la seconda indagine avviata dai magistrati di Prato per "pratica commerciale scorretta".

Chiara Ferragni nel video di scuse

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social

Dopo giorni di silenzio, in cui si è parlato del caso Balocco su tutti i giornali, Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un video ufficiale di scuse: un atto per certi versi dovuto, perché non avrebbe potuto fare altrimenti secondo Andrea Polo. Intervistato da Fanpage.it, l'esperto in relazioni pubbliche e crisis management aveva comunque illustrato alcuni limiti presenti nel video, alcuni errori e piccoli passi falsi commessi fino a quel momento. Dal video a oggi sono trascorsi circa 20 giorni, in cui l'imprenditrice ha scelto di non condividere nulla sulle sue piattaforme, lasciate unicamente in mano a Fedez.

Chiara Ferragni al parco con la madre e Vittoria

Non è apparsa nelle foto di famiglia di Natale, né in quelle del compleanno della sorella. È tornata sui social solo pochi giorni fa: ha ringraziato la sua community per il supporto costante e sincero, ha condiviso un selfie in cui indossa un maglione blu, poi è stata la volta di alcuni scatti al parco in compagnia della madre e della piccola Vittoria. Infine, ha mostrato una parete della casa nuova a Milano, interamente dedicata a ritratti di famiglia in bianco e nero. Hanno fatto seguito una foto dei due figli e un selfie col cane Paloma (membro della famiglia da alcuni mesi).

Chiara Ferragni con Paloma

Come sta usando i social Chiara Ferragni

Ad oggi l'imprenditrice è seguita da una task force composta da due studi legali e un'agenzia di comunicazione. Quello che sta condividendo sui social in queste ore, potrebbe essere frutto di un'attenta strategia messa a punto da quest'ultima, per ricostruirne la reputazione. Andrea Polo ha identificato, in effetti, quelli che sono gli step da manuale, in queste occasioni, quando un'azienda o un brand devono rialzarsi dopo una crisi. Intervistato nuovamente da Fanpage.it ha spiegato:

Da osservatore esterno che fa questo lavoro vedo una mano molto professionale nella gestione: immagino che non sia una comunicazione improvvisata, ma gestita in maniera intelligente. Bisogna aspettare, ma presumibilmente i prossimi step saranno concordati tra il team allargato: di comunicazione e legale (visto che si sta parlando anche di contratti cancellati o sospesi). Per ricostruire l'immagine di imprenditrice e donna è ripartita dalla base. Il primo passo è affidarsi a un team di professionisti. È stata brava nel non farsi travolgere: si è fermata, ha resettato ed è ripartita. Ed è ripartita con un messaggio in cui si è rivolta a chi l'ha supportata. Ma ha fatto anche un'altra cosa intelligente: ringraziare chi le ha fatto critiche costruttive, chi ha espresso un'opinione in maniera pacata. È come dire: sì ho sbagliato, grazie a chi me lo ha fatto notare con educazione. Questo è un ottimo modo per ricostruire una reputazione minata. Si deve ripartire dalle basi, dalle fondamenta: e la solidità sta in quel gruppo a cui si è rivolta per prima.

Oltre a fan e follower affezionati, sicuramente sta facendo leva anche sulla famiglia.

Sono mondi che si sovrappongono abbastanza in questo caso. C'è la famiglia anagrafica che ti supporta sempre e lei ai follower sta dicendo proprio: siete la mia famiglia allargata. E il buon genitore è proprio chi fa notare al figlio quando sbaglia, ma glielo fa notare in maniera costruttiva e non punitiva. Probabilmente vedremo una serie di post ancora tranquilli, legati alla quotidianità, rispetto alla imprenditorialità.

La parete di Chiara Ferragni coi ritratti di famiglia

Perché Chiara Ferragni sta puntando sulla famiglia

Dare evidenza alla famiglia secondo lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Merigo ha senso: si inserisce pienamente nel quadro della strategia comunicativa adottata dall'imprenditrice. L'esperto, infatti, a Fanpage.it ha spiegato:

Lei è una donna forte, ma una sofferenza psichica l'ha vissuta. C'è stato un terremoto nei confronti della sua immagine, che ha fatto seguito ad altre vicende del corso dell'anno. Il colpo è arrivato anche dalla politica, che in alcuni punti ha dimostrato di non essere benevola nei confronti della famiglia. Sembra quasi una lotta Ferragni-Meloni, uno scontro politico di facciata. Lei è un'imprenditrice, una donna con le spalle larghe e sa anche come ricostruirsi: non vede il fallimento totale. Sta riportando un'immagine di donna e madre, che tra l'altro agli italiani piace tanto. Portare immagini di ricostruzione, ripartendo dalla famiglia, ha un senso: fare in modo che le persone si dimentichino ciò che è successo. C'è anche un aspetto psicologico: se arriva una cattiva impressione io devo dimostrare almeno una decina di cose positive, per far cambiare l'opinione da parte degli altri. Lei non sta perdendo solo follower, ma anche sponsor e fonti di guadagno. La ripartenza passa ricreando l'immagine della famiglia. C'è l'idea che una persona come la Ferragni sia fredda e senza emotività: ma è una persona come tante altre. I dolori psichici li vive, si vede che c'è un dolore da superare. Il casino è partito dalla beneficenza, dai bambini. E lei mostra le foto della famiglia, coi bambini. Ha tenuto un attimo di silenzio per stare a bocce ferme: tanti non l'avrebbero fatto, tanti sarebbero subito corsi sui social. Ha aspettato per far abbassare i toni, quelli suoi emotivi, per poi far arrivare la parte che sa utilizzare, con più raziocinio.