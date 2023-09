Paloma, il nuovo cane di Chiara Ferragni ha l’osso peluche “griffato” (ma è un fake) Paloma è la new entry in casa Ferragnez, un nuovo cagnolino. Tra i suoi giocattoli spicca un curioso osso peluche.

A cura di Giusy Dente

Vittoria e Leone hanno un nuovo compagno di giochi e di avventure, che li accompagnerà nella crescita e che diventerà parte della loro quotidianità. I figli di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, hanno ricevuto un regalo speciale da nonna Marina Di Guardo, qualcosa che tutti i bambini desiderano.

Chi è Paloma

Paloma è il nuovo cagnolino di casa Ferragnez. Il cucciolo è giunto oggi in famiglia, calorosamente accolto dall'imprenditrice, dal rapper, ma soprattutto dai loro due figli. I piccoli Leone e Vittoria hanno iniziato subito a coccolare il cane, ad accarezzarlo, a giocare con lui. E a sua volta Paloma ha riempito di feste i bimbi, saltando attorno a loro e accogliendone di buon grado le attenzioni. Paloma è un regalo che Marina Di Guardo (la mamma di Chiara Ferragni) ha deciso di fare ai nipotini. In famiglia sono tutti molto amanti degli animali.

Probabilmente in casa Ferragnez si è sentito molto il duro colpo della morte di Matilda, il cagnolino di Chiara Ferragni. Anche i bimbi erano affezionatissimi al loro amico a quattro zampe, presente da sempre nelle loro vite. Matilda, infatti, ha accompagnato l'imprenditrice per un lungo arco di tempo, sin da quando era ragazza. Dunque è stata presente nei primi successi, alla Laurea, al matrimonio, alla nascita dei figli.

Proprio a Matilda l'influencer ha dedicato un post, dopo l'arrivo di Paloma:

Pensavo che il momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei potuto pensare un pò meno alla mia compagna di 13 anni, Mati. Invece è proprio il contrario.

L'accessorio fake di Paloma

"Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton" cantava Fedez, nella canzone che ha dato avvio alla sua love story con l'imprenditrice. Nelle foto che l'influencer ha condiviso sui social in queste ore, grande protagonista è Paloma, il nuovo cagnolino di casa. Spicca un accessorio griffato, non un papillon bensì un osso di peluche! Si tratta di un giocattolino per cani, di un brand che realizza anche ciotole, collarini, tutti ispirati a grandi brand del lusso. L'osso peluche di Paloma è un fake di Vuitton, come si legge sulla stampa dorata riportata sulla morbida imbottitura marrone con ovatta all'interno. Costa 16,90 euro e c'è scritto Chewy Vuiton, parodia del famoso marchio Louis Vuitton.

Louis Vuitton contro Chewy Vuiton

Nel 2006 il famoso brand di lusso ha citato in giudizio Haute Diggity Dog, la sua principale proprietaria Victoria Dauernheim e il rivenditore Woofie's Pet Boutique ad Ashbur (in Virginia) per violazione di marchio, immagine commerciale e copyright. Louis Vuitton sosteneva che i prodotti Chewy Vuiton creassero confusione, ma ha avuto la peggio nella battaglia legale, difatti i prodotti sono ancora in commercio.

Un collegio di tre giudici della quarta corte d'appello degli Stati Uniti ha confermato la sentenza di un tribunale di grado inferiore secondo cui il giocattolo di Haute Diggity Dog è una parodia dei prodotti dell'azienda di moda francese. Oltre alla linea Chewy Vuiton, l'azienda produce anche "Furcedes (parodia di Mercedes) e Sniffany & Co. (parodia di Tiffany & Co.).