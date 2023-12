La torta di compleanno ironica di Valentina Ferragni: “31 ma ancora rimorchio i 2000” Valentina Ferragni ha compiuto 31 anni e ha spento le candeline: impossibile non notare la scritta ironica sulla torta, riferita al fidanzato Matteo Napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Se l'anno scorso, per i 30 anni, Valentina Ferragni aveva organizzato una festa in grande stile con amici e parenti, quest'anno invece ha optato per qualcosa di più intimo e familiare. L'influencer sta mantenendo un profilo basso sui social, così come il resto della famiglia e ha condiviso poche foto dei festeggiamenti. Non si sa se fossero presenti nel grande giorno Chiara Ferragni e Fedez, ma sicuramente con lei c'era il fidanzato Matteo Napoletano. Proprio a lui è ispirata la torta ironica usata per spegnere le candeline.

Valentina Ferragni festeggia 31 anni

Per tutti i Ferragni è un momento burrascoso. Il caso Balocco che ha investito Chiara Ferragni, inevitabilmente si è abbattuto anche sulla sua famiglia. Difatti così come l'imprenditrice, anche la madre Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina sono molto meno presenti sui social. Fedez è l'unico che continua a condividere online momenti di quotidianità coi figli, forse per mantenere una parvenza di normalità familiare, mentre ci si prepara a salvare gli affari con una task force composta da due studi legali e un'agenzia di comunicazione.

La coppia non si sa se abbia preso parte o meno ai festeggiamenti per i 31 anni di Valentina Ferragni. L'influencer ha aspettato la mezzanotte col fidanzato, organizzando una cenetta: un compleanno casalingo insomma, con immancabile torta e candeline. Poi ha festeggiato nuovamente, con una torta che non è passata inosservata.

Il boom delle torte personalizzate

Le torte personalizzate sono il fenomeno del momento. Tutti amano queste dolci creazioni decorate con scritte ironiche e scherzose, che strappano un sorriso e fanno inevitabilmente il giro dei social. Valentina Ferragni ne è fan. Si era rivolta a Ugly Cakes per i 30 anni: un dolce con scritto "Dirty Thirty". Ha mantenuto la tradizione per i 31, ma con una scritta più ironica. Si legge "31 ma ancora rimorchio i 2000". Il riferimento è al fidanzato Matteo Napoletano.

Il modello è 9 anni più giovane di lei (è nato il 18 ottobre 2001). I due stanno insieme da circa un anno, ma hanno ufficializzato il loro amore questa estate, con le presentazioni in famiglia. All'inizio non sono mancate critiche e commenti spiacevoli, su questa differenza d'età, che evidentemente non preoccupa affatto i due innamorati, che anzi amano scherzarci sù.