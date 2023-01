Valentina Ferragni in paillettes viola per la festa dei 30 anni: come è nata la catsuit scintillante Valentina Ferragni ha finalmente avuto la sua maxi festa per i 30 anni. Lo scorso weekend ha riunito amici e parenti per celebrare in ritardo l’importante traguardo e ne ha approfittato per “brillare” con una tutina personalizzata e scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha compiuto 30 anni il 29 dicembre ma ha deciso di rimandare il maxi party con tutti gli amici e i parenti. Certo, ha già spento le candeline per ben due volte, la prima allo scoccare della mezzanotte del suo grande giorno, la seconda in un noto locale milanese (con tanto di minidress col "ventaglio" scintillante), ma solo lo scorso weekend ha deciso di fare le cose in grande. Complice il fatto che molte delle persone care erano fuori per le vacanze di Natale, ha preferito organizzare il party a più di due settimane di distanza dal compleanno. Così facendo, ha potuto curare il suo look nei minimi dettagli: ecco come è nata la jumpsuit scintillante e personalizzata che ha indossato alla maxi festa.

Chi ha firmato il look di paillettes di Valentina Ferragni

Sebbene durante il party Valentina Ferragni abbia lasciato in borsa lo smartphone, così da godersi al massimo la compagnia delle persone care presenti, il giorno dopo non ha esitato a documentare ogni singolo dettaglio della serata sui social. Si è soffermata soprattutto sul look sparkling sfoggiato, spiegando la "storia" nascosta dietro quella precisa scelta di stile. La sorella di Chiara ha letteralmente brillato con una jumpsuit tempestata di paillettes viola, un modello fasciante firmato Pinko con un maxi cut-out sul busto, lo scollo a barca, dei laccetti sulla schiena e gli stivaletti incorporati coordinati. Sebbene a primo impatto sembrasse che i tagli lasciassero la pelle nuda, in realtà erano coperti con un velo di tulle color carne decorato solo con dei micro cristalli silver.

Valentina Ferragni in Pinko

Valentina Ferragni con la tutina personalizzata

In alcune Stories Valentina ha fatto un primo piano sulla jumpsuit e, fiera dell'outfit brillante, ha spiegato: "Ho creato questa tutina appositamente per il mio compleanno. Volevo qualcosa che mi facesse brillare e che mi facesse sentire speciale (e comoda) per questa serata".

La tutina di Valentina Ferragni

Insomma, la piccola di casa Ferragni si è "improvvisata" stilista per il party dei 30 anni e, in collaborazione con quella che ha definito la sua "famiglia" di Pinko, ha ideato il look di paillettes sfoggiato. Ancora una volta ha dimostrato di amare la moda sparkling in inverno e di non avere assolutamente rivali in fatto di stile: in quanti si ispireranno a lei per il loro compleanno?