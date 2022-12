Valentina Ferragni compie 30 anni: festeggia il compleanno a casa col maglione over Valentina Ferragni compie oggi 30 anni e allo scoccare della mezzanotte ha festeggiato con un piccolo party casalingo. Niente paillettes o abiti da sera, ha spento le candeline con un comodo maglione over.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Valentina Ferragni: l'influencer compie 30 anni e non potrebbe essere più soddisfatta dei numerosi traguardi raggiunti. Gli ultimi mesi sono state decisamente duri per lei, si è ritrovata ad affrontare la fine dell'amore con Luca Vezil dopo quasi 10 anni di relazione e la cosa non l'ha lasciata indifferente, basti pensare al fatto che è dimagrita moltissimo a causa dello stress. Per fortuna, però, più passa il tempo e più comincia ad abituarsi a questa "nuova vita da single", anche perché a sostenerla ci sono le sorelle, i familiari e decine di amici fidati. Come ha festeggiato il suo grande giorno? Niente party scatenati, ha preferito spegnere le candeline tra le mura domestiche.

Il look cozy di Valentina Ferragni

Sarà perché ha solo rimandato i festeggiamenti in gran stile o perché semplicemente intendeva circondarsi solo dell'affetto delle persone più strette, ma la cosa certa è che Valentina Ferragni ha spento le candeline a casa. Si è lasciata immortalare sullo sfondo dell'albero di Natale addobbato con una mini torta davanti, apparendo sorridente e serena in questa nuova versione 30enne. Niente tacchi alti, abiti da sera o dettagli sparkling, la sorella di Chiara ha preferito la comodità di un maglione over beige con un maxi scollo a V. Non ha rinunciato alla piega impeccabile e al make-up curato, dando prova che si può essere trendy anche con un look cozy. Al motto di "I 30 sono i nuovi 20", sembra essere prontissima per dare il via a questa nuova fase della sua vita.

Valentina e Chiara Ferragni come gemelle

La dolce dedica di Chiara Ferragni

In un giorno tanto importante non potevano mancare gli auguri e le dediche social. Fin dalla mezzanotte in moltissimi hanno condiviso foto e Stories per Valentina, così da celebrare il suo 30esimo compleanno anche "a distanza". Tra le prime ad averlo fatto c'è stata la sorella Chiara, che accanto a una serie di foto "di coppia" in cui sembrano praticamente gemelle ha scritto: "Buon 30esimo compleanno alla mia bellissima sorella. Sono orgogliosa di te ogni giorno, ma quest'anno mi hai reso ancora più orgogliosa e sono così felice di vederti sbocciare nella migliore versione di te stessa. Ti meriti tutta la felicità del mondo e io sarò sempre lì a fare il tifo per te".