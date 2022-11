“Stai scomparendo, troppo dimagrita”, Valentina Ferragni criticata sui social per il suo fisico Sui social alcuni utenti hanno criticato Valentina Ferragni per il suo fisico, accusandola di essere troppo magra. “Stai scomparendo, devi mangiare”, sono alcune delle frasi che si leggono sotto uno dei suoi ultimi post. L’influencer e sorella minore di Chiara Ferragni ha deciso di replicare: “Ho sofferto e ho perso peso”.

A cura di Elisabetta Murina

È un periodo piuttosto turbolento nella vita di Valentina Ferragni. Non molto tempo fa, l'influencer e sorella minore di Chiara Ferragni ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Luca Vezil dopo quasi nove anni insieme. Ora si sta dedicando principalmente al lavoro e sta continuando a condividere sui social la sua vita di tutti i giorni. Una foto pubblicata di recente ha però attirato diverse critiche da parte dei suoi follower e lei, questa volta, ha deciso di replicare con sincerità.

"Stai scomparendo", i commenti contro il fisico di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha condiviso su Instagram qualche scatto della sua ultima domenica, trascorsa in città indossando una lunga camicia a quadri e un paio di pantaloni grigi aderenti. Il suo outfit è stato per diversi follower che la seguono l'occasione per criticare il suo fisico. Alcuni l'hanno accusata di essere diventata troppo magra: "Stai scomparendo", "Devi mangiare", "Sei dimagrita un botto".

La risposta di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni questa volta ha deciso di replicare alle critiche ricevute per via del suo aspetto fisico: ”Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male“. È un periodo piuttosto movimentato nella vita dell'influencer, che solo un mese fa ha annunciato la fine della storia con Luca Vezil. Una rottura che le ha lasciato un profondo dolore, dopo quasi 9 anni di vita passata insieme. La decisione è stata presa di comune accordo e annunciata con un post pubblicato da entrambi su Instagram. Di recente ha anche condiviso un post in cui racconta che è passato un anno dalla scoperta di avere un tumore della pelle, a 28 anni, che ha rimosso grazie a una operazione chirurgica, lasciandosi così alle spalle un momento buio della sua vita.