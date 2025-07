Chiara Facchetti: “Ho paura di rilassarmi”, pioggia di critiche per l’influencer

Chiara Facchetti, content creator seguitissima sui social, ha raccontato ai suoi follower di aver iniziato un percorso terapeutico per superare le sue paure e tra queste "quella di rilassarsi". Il racconto, però, non ha trovato comprensione. Il video apparso sul suo profilo in cui spiega l'esercizio assegnatole dalla terapeuta – un viaggio in Provenza per imparare a lasciarsi andare – ha scatenato diversi commenti ironici.

Chiara Facchetti racconta il viaggio in Provenza per rilassarsi

Nel video condiviso da Chiara Facchetti, l'influencer racconta di aver iniziato un percorso di psicoterapia per superare le sue paure: "Il terapeuta mi dà ogni settimana un nuovo esercizio da affrontare per aiutarmi". L'indicazione della settimana prevedeva l'obiettivo di superare la sua "paura di rilassarsi" che le impedisce molto spesso "di vivere a pieno le situazioni". Per questo motivo lei e suo marito sono partiti alla volta della Provenza.

Chiara Facchetta: "Dopo tanti anni sono riuscita a rilassarmi"

Dopo circa sei ore di viaggio, sono arrivati a destinazione: una meta scelta affinché fosse "rilassante ma anche relativamente vicina a casa", così da convincere anche lui ad accompagnarla. La content creator ha deciso di soggiornare in un hotel immerso nel verde, con una piscina direttamente in stanza "per non avere altre distrazioni". In quell'ambiente racconta di essere finalmente riuscita a portare a termine l'esercizio della settimana e di essersi rilassata "dopo tantissimi anni". La vicenda ha scatenato una serie di commenti ironici e sarcastici: "Ah, paura di rilassarsi", ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: "Mi piacerebbe sapere come supererebbe le sue paure se fosse povera". C'è anche chi ha ironizzato: "Io ho paura delle banconote da 500 euro" o "Io ho paura dei bonifici". E ancora: "Attendo con ansia il video in cui il marito andrà dalla psicoterapeuta per superare la paura di accompagnare la moglie a superare le sue paure".