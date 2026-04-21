Paura per Chiara Ferragni in aereo, le turbolenze e la forte tempesta: “Mai visto nulla di simile”

Paura per Chiara Ferragni di ritorno dalla Namibia. Sul volo dall’Africa all’Italia, l’influencer si è trovata nel mezzo di una tempesta con fulmini e turbolenze. “Non ho mai visto nulla di simile”, ha detto guardando dal finestrino.

Paura per Chiara Ferragni di ritorno dal suo viaggio in Namibia. L'influencer ha trascorso 10 giorni in Africa, tra safari, camminante nel deserto e romantiche cene sotto le stelle. Nella serata 20 aprile è salita sul volo che l'ha riportata in Italia e si è spaventata per la forte tempesta. "Non ho mai visto nulla di simile", ha raccontato.

Come ha mostrato tra le sue storie Instagram, Ferragni era in volo per rientrare in Italia e una violenta tempesta si è abbattuta intorno al suo volo. "Non ho mai visto nulla di simile", ha raccontato mentre guardava dal finestrino i fulmini nel buio, con espressione piuttosto spaventata. "Mi ca*o", ha detto poi rivolgendosi al suo compagno di viaggio e ribadendo che, nonostante i numerosi viaggi, non si è mai trovata di fronte a nulla di così forte e improvviso. Fortunatamente il volo è arrivato a destinazione senza imprevisti e negli orari stabiliti. "Mi sono rovesciata il caffè sui pantaloni ma sto bene", ha scritto poi Ferragni condividendo una sua foto in aeroporto a Milano.

Per l'influencer quello appena concluso è stato il secondo viaggio in Africa, dopo il primo alcuni anni fa. "Non è stata solo un'avventura: per me è stato chiudere un cerchio. Sentirsi presente, essere nella natura, sentirsi amata e capire davvero perché le cose dovevano andare in un certo modo per essere più felice al 1000% e più me stessa di quanto non lo sia mai stata", ha scritto ad accompagnare alcuni immagini delle sue ultime settimane. L'influencer avrebbe condiviso questa avventura con il nuovo compagno Jose Hernandez: la loro storia d'amore non è ancora stata ufficializzata, ma secondo le ultime indiscrezioni proprio in questo ultimo viaggio l'imprenditore l'avrebbe accompagnata e sarebbe stata la loro "luna di miele", ma sempre lontano dai riflettori, forse per evitare di attirare troppo l'attenzione.