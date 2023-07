Valentina Ferragni fidanzata con Matteo Napoletano: foto al mare e presentazioni in famiglia Dopo la rottura con Luca Vezil, Valentina Ferragni ha ritrovato l’amore al fianco di Matteo Napoletano. I due sono stati avvistati insieme durante un romantico weekend a Portofino, mentre si scambiano baci e carezze, oltre che a un pranzo di famiglia. A paparazzarli Whoopsee.

A cura di Elisabetta Murina

Foto a destra di Whoopsee.it

Valentina Ferragni innamorata a Portofino. Dopo la rottura con Luca Vezil, l'influencer ha ritrovato l'amore al fianco di Matteo Napoletano. I due sono stati avvistati insieme durante un romantico fine settimana in Liguria e pare che il rapporto proceda a gonfie vele. La loro frequentazione sarebbe iniziata diversi mesi fa, già con il nuovo anno, quando sono stati paparazzati per la prima volta.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano a Portofino, le foto insieme

A sinistra, in primo piano, Matteo Napoletano e Valentina Ferragni

Come mostrano gli scatti di Whoopsee, la minore di casa Ferragni ha ritrovato l'amore. Il ragazzo in questione è Matteo Napoletano, che frequenterebbe ormai da diversi mesi, anche se ufficialmente sul suo profilo Instagram non compaiono ancora scatti insieme. Le foto "rubate" testimoniano un weekend insieme a Portofino, in Liguria. La coppia prende il sole e si rilassa, tra chiacchiere e baci in pubblico, poi si gode un pranzo vista mare. Non si hanno molte informazioni sulla nuova fiamma di Valentina Ferragni, dal momento che ha il profilo privato su Instagram, se non che sarebbe al suo fianco dall'inizio dell'anno, quando sono comparse le prime segnalazioni sul loro conto. Non solo: Matteo Napoletano è stato avvistato con la famiglia Ferragni proprio lo scorso weekend, durante un pranzo di famiglia sul lago di Como, seduto al fianco di lei.

La storia tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Valentina Ferragni avrebbe conosciuto Matteo Napoletano a inizio anno, in circostanze non ancora note. Il primo avvistamento insieme risale allo scorso marzo in una discoteca di Tulum, intenti a baciarsi. Dopo quel "viaggio segreto" pare però che qualcosa si sia rotto tra i due, dal momento che per alcuni mesi non sono più comparse segnalazioni social sul loro conto. All'epoca, l'influencer era volata negli stati Uniti, tra Hollywood e Disneyland, dove era stata notata la presenta del suo ex Luca Vezil, che ora ha ufficializzato il suo amore con Virginia Stablum. Nonostante le continue storie Instagram nello stesso luogo e i gossip, i due preferiscono mantenere una certa riservatezza e non uscire allo scoperto. Almeno per il momento.