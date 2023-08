Valentina Ferragni ufficializza l’amore con Matteo Napoletano, il commento di Chiara Ferragni Dopo numerosi gossip e scatti rubati, Valentina Ferragni pubblica su Instagram la prima foto ufficiale con il fidanzato Matteo Napoletano, scattata una romantica vacanza sull’isola caraibica di Sant Barts. Il commento della sorella maggiore Chiara Ferragni, che ha già conosciuto il ragazzo, nove anni più piccolo.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Ferragni pronta a vivere la sua storia d'amore alla luce del sole. L'influencer, sorella minore di casa Ferragni, ha pubblicato la prima foto ufficiale con il fidanzato Matteo Napoletano. Prima erano solo scatti rubati, gossip e paparazzate, ora è la diretta interessata a mostrare ai suoi milioni di follower alcuni momenti della romantica vacanza sull'isola caraibica di Saint Barts.

La prima foto ufficiale di Valentina Ferragni e il fidanzato

Valentina Ferragni ha ufficializzato a tutti gli effetti la storia d'amore con Matteo Napoletano, che sarebbe iniziata lo scorso gennaio a Tulum, in Messico. L'influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram il primo scatto con il fidanzato, fatto durante una romantica vacanza insieme sull'Isola di Saint Barts, nel mar dei Caraibi. "Giovani (o dovrei dire più giovane?), selvaggi e liberi", recita la didascalia, che fa gioco sui nove anni di differenza tra i due. Anche se non è la prima volta che appaiono insieme, è significativo perché si tratta della prima volta che a renderlo noto è la diretta interessata.

Anche il modello, che ha nove anni in meno della fidanzata, ha reso pubblico il suo profilo Instagram dove, come ultima foto, si vede un bacio pieno di passione con Valentina Ferragni. Tanti i commenti arrivati sotto il post, tra cui quello di Chiara Ferragni, che ha scritto: "Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti così sorellina". Le presentazioni in famiglia sono già avvenute in occasione di un pranzo sul lago di Como.

Il weekend a Portofino e le presentazioni in famiglia

L'ultimo avvistamento insieme risale a qualche weekend fa, quando la coppia ha trascorso il fine settimana a Portofino. I due prendevano il sole e si rilassavano, tra chiacchiere e baci in pubblico, godendosi anche un pranzo vista mare. A immortalare il tutto sono stati gli occhi attenti di Whoopsee, mentre sul profilo dell'influencer tutto taceva. In più, Matteo Napoletano era stato avvistato anche con la famiglia Ferragni in occasione di pranzo tutti insieme sul lago di Como, dove era seduto al fianco di lei. Le presentazioni ai parenti, quindi, sono già avvenute e tutto sembra procedere a gonfie vele.