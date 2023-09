Collovati: “Chiara Ferragni in difesa delle donne ma sbatte sempre il sedere in faccia ai followers” Caterina Collovati commenta le risposte di Chiara Ferragni alle parole di Andrea Giambruno sugli stupri di Caivano e Palermo: “Visto che l’altro giorno spiegava quale fosse il problema delle donne, metta anche il suo vizio tra l’elenco dei problemi!”

A cura di Sara Leombruno

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer da 29,5 milioni di followers, continua a far parlare di sé. Questa volta, al centro della discussione una Instagram story postata da Caterina Collovati, moglie dell'ex calciatore Fulvio Collovati. La giornalista e opinionista ha condiviso una foto che ritrae la blogger in costume e di spalle, mentre si trova in piscina; a sollevare le polemiche, però, è stato il pensiero correlato all'immagine: "Avvertite la signora Ferragni che anche sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema: trattasi di ossessione compulsiva. E visto che l'altro giorno spiegava al mondo intero quale fosse il problema delle donne, metta anche il suo vizio tra l'elenco dei problemi!", ha scritto. Il commento arriva dopo la risposta di Ferragni alle dichiarazioni di Andrea Giambruno, giornalista e compagno del Premier Giorgia Meloni, sugli stupri di Caivano e Palermo, in cui invitava le giovani a non bere fino ad ubriacarsi per evitare di incappare in certe situazioni.

Il commento dopo le polemiche su Giambruno

"Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi", aveva affermato Andrea Gimabruno dopo i recenti fatti di cronaca, che in Italia hanno aperto una discussione sulla "cultura dello stupro". A quel punto, Chiara ferragni aveva risposto in modo deciso, raccogliendo centinaia di commenti di sostegno da parte degli utenti sui social: "Non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”.

Caterina Collovati in passato aveva criticato anche Fedez

Non è la prima volta che Caterina Collovati attacca la famiglia Lucia-Ferragni. Nei mesi scorsi, infatti, aveva criticato duramente anche Fedez, rapper e marito della 36enne, dopo alcune sue dichiarazioni su Mario Giordano per una presunta inchiesta sui suoi orientamenti sessuali condotta dal programma Fuori dal coro, dopo il famoso bacio tra lui e il cantante Rosa Chemical, durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo. "Questo è il preciso momento in cui Fedez insulta malamente, brutalmente Mario Giordano, usa un linguaggio triviale, forse l'unico che conosce – aveva detto la giornalista in quell'occasione, gettando nella mischia delle polemiche anche Ferragni – Sua moglie, tra una nudità e l'altra, ci insegna come le donne debbano sentirsi più sicure, come gli haters siano vigliacchi, peccato non tenti di civilizzare il marito, prima di spiegare alla platea come dovrebbe andare il mondo".