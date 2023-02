Fedez torna sui social e sbotta con i giornalisti: “Inchieste sulla mia omosessualità? Fate schifo”

Dopo un lungo, lunghissimo e assordante silenzio sui social, Fedez torna su Instagram. Nessun riferimento a cosa sta accadendo tra le mura di casa Ferragnez, casa nella quale tra l'altro Fedez si mostra nelle storie, né sulla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni che da giorni sta capeggiando in cima alla cronaca rosa.

Ancora una volta, al centro c'è il bacio che Rosa Chemical e Fedez si sono cambiati sul palco di Sanremo 2023, al termine dell'esibizione dell'artista di Made in Italy. Ne parlano tutti, anche i più contrariati e gli apparentemente meno interessati. Nessuno sa cosa sta succedendo davvero tra la coppia di influencer più famosa d'Italia, ma quel che è certo è che dalle ultime Instagram Stories del rapper sembra che nulla sia accaduto. Fedez è a casa, insieme ai suoi figli, ai quali si rivolge durante la registrazione dei video e nulla fa pensare che non ci sia anche Chiara, che ha trascorso il pomeriggio alla festa di compleanno di alcuni amichetti di Leone e Vittoria.

Il motivo per cui Fedez decide di tornare sui social però è un altro. La stampa non si dà pace e continua a farsi domande su quanto è avvenuto sul palco e nel dietro le quinte del Festival dominato dai Ferragnez. Il rapper mostra una discussione accesa con una giornalista della redazione di Fuori dal Coro, il talk show di Mario Giordano targato VideoNews, che starebbe portando avanti un'inchiesta sulla sua vita privata e sui trascorsi sentimentali di Fedez.

Oggi ho facilitato il lavoro di una “giornalista d’inchiesta” di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, chiedendo se ho cose da nascondere. Cara giornalista, io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi. Credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta non si concili con inchieste del ca**o tipo queste.

Quindi, caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al ca**o.

E perché mai Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti fa nazisti? Vi siete presi male? Fate schifo.

Mi sento veramente troppo buono oggi perché io non posso dare lezioni di morale e di coerenza a nessuno, però ci metto sempre la faccia. Mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a quando non esce il servizio. Va bene così, non vedo l’ira di vedere questa grande inchiesta su Fedez e di sapere se era gay quando era adolescente.