Mario Giordano smentisce Fedez: “Nessuna inchiesta di Fuori dal Coro sul tuo orientamento sessuale” A pochi minuti dalle pesanti accuse di Fedez, che via social accusa il programma di Rete 4 di condurre un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità, il conduttore risponde con durezza, smentendo ci sia una giornalista del programma al lavoro sulla vicenda. Fedez prima riprende il post, poi cancella le storie.

Fedez contro Mario Giordano, la trama si infittisce. A pochi minuti dalla pubblicazione delle storie in cui l'artistasi scaglia contro la trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro, mostrando il video in cui una presunta giornalista della trasmissione è al telefono con lui in relazione a domande sul suo orientamento sessuale, arriva tramite i social la risposta del programma, che smentisce di fatto un'inchiesta di questo tipo.

Mario Giordano risponde a Fedez: "Vai a rivolgere altrove le tue frasi insolenti"

Lo fa con un messaggio che cita le parole dello stesso conduttore del programma:

Caro @fedez ti sei sbagliato. #Fuoridalcoro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale . Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti.

È proprio Fedez a riprendere il post della trasmissione nelle sue storie, accompagnando il tutto con un'eloquente didascalia che simula una risata, per poi pubblicare un ulteriore video in cui l'interlocutrice al telefono ribadisce di essere un'inviata di Fuori dal Coro. Queste ultime storie sono state poi cancellate dallo stesso Fedez e non sono più visibili dal suo account.

Fedez attacca Fuori dal Coro: "La cloaca del giornalismo"

Il tutto scaturisce proprio da una serie di storie con cui Fedez ha rotto un silenzio che proseguiva da giorni, attaccando proprio la trasmissione e una presunta inchiesta condotta dalla giornalista del programma in merito alla sua possibile omosessualità, legata naturalmente al bacio sul palco dell'Ariston nel corso della finale di Sanremo con l'artista in gara Rosa Chemical. Una vicenda che ha scatenato enormi polemiche e indotto diverse associazioni a presentare esposti e denunce contro l'avvenimento. Queste le parole di accusa di Fedez al programma: