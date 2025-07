video suggerito

Tommaso Labate al posto di Mario Giordano, Bianca Berlinguer si prende un programma anche su Canale 5 Tommaso Labate vince il “contest” del conduttore di sinistra e approda al mercoledì sera su Rete 4. Mario Giordano si sposta alla domenica, Bianca Berlinguer adesso ha due programmi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026 ha sancito la fine del lungo "casting" per il conduttore di sinistra che la rete cercava da mesi. Ne avevamo parlato su Fanpage.it dei tentativi di Pier Silvio Berlusconi di prendere Andrea Scanzi, virando poi sull'idea Luca Sommi. Il prescelto è Tommaso Labate, che conquista il mercoledì sera di Rete 4, mandando Mario Giordano alla domenica in quello che appare, non come un declassamento, ma come l'ennesimo spostamento sì per Fuori dal Coro: il secondo in tre stagioni.

Perché Mediaset ha scelto Tommaso Labate

Tommaso Labate ha avuto la meglio nella lunga selezione che Mediaset aveva avviato per trovare un volto progressista per i propri talk show. Un casting che aveva visto sfilare nomi importanti come Andrea Scanzi, inizialmente prima scelta ma fermo sulla sua richiesta di un programma di interviste, e successivamente Luca Sommi, che sembrava la soluzione ideale per tenere dentro anche lo stesso Scanzi come opinionista.

La scelta di Labate rappresenta la conclusione di una ricerca che aveva coinvolto praticamente tutto il panorama giornalistico di area progressista, dai rifiuti di David Parenzo alla coppia Luca Telese-Marianna Aprile, fino ai timidi sondaggi verso Serena Bortone e persino Diego Bianchi.

Giordano paga pegno per la seconda volta

Per Mario Giordano si tratta del secondo spostamento in tre stagioni. La prima volta era accaduto quando l'arrivo di Bianca Berlinguer lo aveva fatto slittare dal martedì al mercoledì, ora il mercoledì passa a Labate e lui finisce alla domenica.

Mario Giordano.

Lo spostamento alla domenica rappresenta una collocazione non per questo meno prestigiosa rispetto al prime time infrasettimanale, ma resta simbolico di una rivoluzione chiarissima, dichiarata dallo stesso Pier Silvio Berlusconi: "Garantire pluralismo".

Bianca Berlinguer raddoppia la presenza

Se Giordano arretra, Bianca Berlinguer invece consolida e amplia la sua presenza in Mediaset. Oltre a È sempre Cartabianca al martedì di Rete 4 – eredità proprio di Giordano di due anni fa – la conduttrice si aggiudica anche un programma in seconda serata su Canale 5, più orientato sui temi sociali, anche se sarà curioso capire in che modo (e se) si eviterà di finire a parlare di politica. Un doppio incarico che premia la conduttrice e che conferma la fiducia dell'azienda nei suoi confronti.

I confermati: Porro e Del Debbio saldi al loro posto

Nel panorama dei talk show politici di Mediaset, restano saldamente al loro posto sia Nicola Porro che Paolo Del Debbio. Porro mantiene Quarta Repubblica al lunedì sera e si aggiudica anche uno spazio quotidiano di dieci minuti, come anticipato da Fanpage.it, chiamato per l'appunto "Dieci minuti".

Del Debbio invece continua a presidiare due fasce importanti: "4 di sera" dal lunedì al venerdì in access prime time e Dritto e Rovescio in prima serata su Rete 4 al giovedì. Una doppia presenza che conferma il suo ruolo centrale nella strategia informativa della rete.