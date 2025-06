video suggerito

Mediaset cerca ancora un conduttore di sinistra: dopo Andrea Scanzi, il nome forte è Luca Sommi Mediaset alla ricerca disperata di un conduttore di sinistra dopo il no di Scanzi. Sondati Parenzo, Telese-Aprile, Diego Bianchi e persino Serena Bortone. Ora punta tutto su Luca Sommi come ariete perfetto. Pier Silvio Berlusconi sta corteggiando a spada tratta proprio quella scuola giornalistica del Fatto Quotidiano che per anni ha fatto la guerra a suo padre Silvio.

Mediaset è alla ricerca disperata di un conduttore di sinistra e la missione si sta rivelando più complessa del previsto. Posto che la prima scelta resta Andrea Scanzi, che rimane fermo sulla sua richiesta di un programma di interviste, non c'è stato un profilo che non sia stato sondato da Pier Silvio Berlusconi e dalla Direzione Informazione.

La ricerca disperata del volto progressista

La lista dei contatti è impressionante. Come apprende Fanpage.it si parte da David Parenzo e si arriva alla coppia Luca Telese-Marianna Aprile (valutata come duo per un eventuale programma proprio come per In Onda), persino Diego Bianchi alias Zoro. Tra le donne, un contatto timidissimo ci sarebbe stato persino con Serena Bortone, troppo legata alla Rai nonostante tutto. Il risultato? Tutti rifiuti gentilissimi, tutti "no grazie" che hanno mandato in tilt la strategia di Cologno Monzese.

La pazza idea Sommi: ariete perfetto per Scanzi

E allora ecco la pazza idea che sta prendendo corpo nei corridoi di Mediaset: puntare tutto su Luca Sommi, che sarebbe l'ariete perfetto, il cavallo di Troia per tenere dentro in pianta stabile anche Andrea Scanzi come opinionista. Una strategia a doppio livello che potrebbe risolvere due problemi con una sola mossa. La scuola, del resto, è quella del Fatto Quotidiano. Sommi rappresenterebbe il conduttore titolare del talk show tanto agognato, mentre Scanzi potrebbe trovare la sua dimensione come ospite fisso, opinionista di punta. Una soluzione creativa che potrebbe accontentare tutti.

Perché Pier Silvio Berlusconi vuole puntare su Luca Sommi

Le apparizioni di Luca Sommi a 4 di Sera non sono passate inosservate ai piani alti di Mediaset. Il conduttore del Nove ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista negli scontri dialettici del programma, portando sempre argomenti solidi e mantenendo un profilo professionale anche nei momenti di maggiore tensione. Questa capacità di gestire il confronto politico, anche coi più forti e titolati della scuderia Mediaset, ha convinto Pier Silvio Berlusconi che Sommi potrebbe essere la soluzione ideale per quel talk show "di sinistra" che ha in mente da tempo. Un progetto che va oltre il semplice bilanciamento politico e punta a intercettare un pubblico nuovo per Rete 4. Portare Luca Sommi in Mediaset significherebbe sottrarre al Nove uno dei suoi volti più riconoscibili, un'operazione che richiederebbe un investimento economico importante e una strategia comunicativa ad hoc. Il conduttore ha costruito sul Nove un format di successo e dovrebbe essere convinto ad abbandonare una situazione consolidata.

Il paradosso

Se la trattativa con Sommi andasse in porto, Pier Silvio avrebbe finalmente risolto il nodo più complicato della sua strategia editoriale. E avrebbe anche trovato il modo di tenere Scanzi nell'orbita Mediaset, sia pure in un ruolo diverso da quello inizialmente immaginato. Resta il paradosso che non sfugge agli osservatori più attenti di questa vicenda: Pier Silvio Berlusconi sta corteggiando a spada tratta proprio quella scuola giornalistica del Fatto Quotidiano che per anni ha fatto la guerra a suo padre Silvio. Andrea Scanzi e Marco Travaglio, anime del quotidiano diretto da Antonio Padellaro, sono stati tra i più feroci critici del Cavaliere, con prime pagine taglienti e editoriali al vetriolo che hanno segnato un'epoca del giornalismo italiano. Ora il figlio cerca di portare in casa proprio quei volti che papà Silvio considerava tra i suoi nemici più accaniti. Una mossa che ha il sapore della rivincita generazionale, ma anche della lucida strategia imprenditoriale: se non puoi batterli, alleati con loro. O almeno, prova a comprarli.