video suggerito

Lucio Presta vuole una prima serata per Myrta Merlino dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, Mediaset dice no Lucio Presta avrebbe chiesto una prima serata per Myrta Merlino come buonuscita da Pomeriggio Cinque. Per adesso, la risposta è no: niente prime time né access, probabile ritorno al mattino per la giornalista. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Presta ha le idee chiare: una prima serata per Myrta Merlino come forma di riconoscimento per il lavoro svolto e, soprattutto, come elegante buonuscita dopo l'addio a Pomeriggio Cinque. Una richiesta che appare ragionevole, considerando l'esperienza e il profilo professionale della conduttrice, ma che si scontrerebbe con un secco rifiuto da parte di Pier Silvio Berlusconi. Fonti vicine a Cologno Monzese confermano a Fanpage.it tutte le manovre in atto. Possibile un ritorno della conduttrice alla fascia del mattino, come ai tempi di La7.

La decisione di Mediaset

Myrta Merlino non avrà nemmeno l'access prime time, una collocazione che pure sembrava alla sua portata. La partenza di Merlino da Pomeriggio Cinque è chiaramente certa, con Gianluigi Nuzzi che si profila come il favorito numero uno per la successione. Una scelta che risponde alla logica di rinnovamento che Pier Silvio Berlusconi sta perseguendo, puntando su volti che possano garantire una continuità stilistica ma con un approccio diverso. Per Myrta Merlino si profila invece un ritorno alla fascia mattutina, quella che fu di L'Aria che Tira su La7. Una collocazione che rappresenta un piccolo passo indietro rispetto al prestigio del pomeriggio di Canale 5, ma che potrebbe permettere alla giornalista di ritornare ai fasti di un tempo. La decisione di Pier Silvio appare definitiva: niente concessioni, niente prime time di commiato.

L'effetto domino sui palinsesti

Il no secco a Merlino si inserisce nel quadro più ampio delle incertezze che stanno caratterizzando la programmazione Mediaset. Con Del Debbio che allunga di due settimane per mancanza di alternative e i casting per l'access ancora aperti, la situazione della conduttrice diventa l'ennesimo tassello di un puzzle che si fa fatica a comporre. Le decisioni sui singoli programmi e conduttori sono tutte interconnesse: il futuro di Merlino dipende anche da quello di Poletti-Barra nell'access, così come la ricerca del volto "di sinistra" per Rete 4 (continua il pressing su Andrea Scanzi) influenza tutti gli altri equilibri. Un domino che potrebbe crollare da un momento all'altro, costringendo a scelte forzate e improvvisate.