La foto social di Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi: sempre più concreta l'idea della staffetta a Pomeriggio Cinque Uno scatto che vede insieme Gianluigi Nuzzi e Myrta Merlino, entrambi all'evento Capri d'autore, sembra voler avvalorare le ipotesi finora circolate di un possibile passaggio del volto di Quarto Grado alla conduzione di Pomeriggio Cinque, lasciato dalla giornalista che andrebbe su Rete4.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il fermento delle ultime settimane attorno alle novità del palinsesto Mediaset, tra addi e nuovi incarichi da affidare, la foto scattata questo weekend a Capri, durante l'evento Capri d'Autore, che deve Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi insieme, non è passata inosservata. I due hanno moderato due appuntamenti diversi, però lo scatto è stato letto come un "passaggio di testimone" via social.

Il saluto tra Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi

Uno scatto come tanti, tra colleghi giornalisti invitati allo stesso evento che, quindi, condividono qualche momento per salutarsi e scambiare qualche chiacchiera, ma allo stesso tempo una foto che assume anche un altro significato nell'ambito dei palinsesti in via di definizione. Entrambi, infatti, sono ormai giornalisti Mediaset e sono stati al timone di programmi seguiti come Pomeriggio Cinque e Quarto Grado, ma adesso potrebbero esserci dei cambiamenti tra Canale 5 e Rete 4. La conduttrice ha lasciato la fascia pomeridiana, per approdare con molta probabilità in prima serata in cui si ipotizza la conduzione di talk, proprio su Rete4, lì dove Gianluigi Nuzzi da anni è al timone di Quarto Grado. Ed è proprio sul giornalista che, come riportato anche da questa testata, si punterebbe per sostituire Merlino e quindi dare un nuovo volto al pomeriggio di Canale 5, da sempre competitor de La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano.

Gianluigi Nuzzi e Myrta Merlino, fonte Instagram

L'arrivo di nuovi volti in Mediaset

La voce, particolarmente insistente, che vuole Nuzzi alla conduzione di Pomeriggio Cinque, è stata affiancata però da altre ipotesi con nomi di altri possibili conduttori, dal momento che Pier Silvio Berlusconi pare abbia deciso che a prendere le redini del contenitore pomeridiano della rete debba essere un uomo. È chiaro che Mediaset continui sulla strada del rinnovamento, puntando a rinverdire il parterre di protagonisti delle varie reti con nomi provenienti da altre realtà televisive. Su queste pagine, infatti, si è parlato di un possibile arrivo di Andrea Scanzi, mentre per quanto riguarda l'intrattenimento è arrivato Max Giusti.