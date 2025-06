video suggerito

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5, è toto conduttori: chi sono i giornalisti che potrebbero sostituirla C'è aria di novità in Mediaset, soprattutto in vista dei palinsesti. Dopo l'addio di Myrta Merlino a Pomerggio Cinque, chi potrà sostituirla è il quesito ormai più insistente. Avanzano, quindi, le ipotesi protese verso una figura maschile: da Giuseppe Brindisi a Roberto Poletti, passando per Dario Maltese.

A cura di Ilaria Costabile

In attesa della presentazione dei Palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv che, come ogni anno, si terranno a luglio, iniziano a circolare i nomi dei possibili volti che andranno a riempire la programmazione giornaliera delle varie reti. L'interrogativo più grande, finora, è quello sulla conduzione di Pomeriggio Cinque, dopo l'addio di Myrta Merlino. Diversi sono i nomi che sono comparsi finora, da Alessandra Viero scelta per la conduzione estiva del contenitore pomeridiano di Canale 5, passando per la già testata Simona Branchetti, ma al momento emergono anche altri nomi, tra giornalisti e conduttori che gravitano già nell'universo del Biscione.

"Pier Silvio Berlusconi ha scelto un uomo per la conduzione di Pomeriggio Cinque"

Stando a quanto anticipato da Giuseppe Candela e Davide Maggio, alla conduzione di Pomeriggio Cinque non ci sarebbe nessuno dei nomi circolati finora e pescati tra chi, al timone del programma, c'era stato anche in passato. Con l'addio di Myrta Merlino, dopo due anni di trasmissione, non cambia l'impostazione della striscia pomeridiana di Canale 5, che vuole mantenere il giusto equilibrio tra informazione e intrattenimento, per competere ad armi pari con La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1, al momento vincitore di fascia in termini di ascolti tv. Sembrerebbe, quindi, che Pier Silvio Berlusconi abbia in caldo il nome di colui che prenderà le redini di Pomeriggio Cinque, allontanando le voci di chi avrebbe individuato tra gli altri anche Alfonso Signorini come papabile conduttore, ma a quanto pare il Grande Fratello resterà la sua principale occupazione televisiva.

Le ipotesi sul nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque

Intanto iniziano a circolare possibili sostituti di Merlino che, nel frattempo, avrebbe già preso posto nel parterre di Rete Quattro ed è proprio da qui, infatti, che si muoverebbero alcuni volti. C'è chi parla di un passaggio di Giuseppe Brindisi, già conduttore di Zona Bianca, Stasera Italia e Diario del giorno, alla fascia pomeridiana. Paolo Del Debbio, invece, come appreso da Fanpage.it, si è chiamato fuori dai giochi. Sembra farsi avanti l'ipotesi di Roberto Poletti, oggi affiancato da Francesca Barra nel programma Quattro di Sera, che potrebbe quindi abbracciare una conduzione sì, quotidiana, ma più lunga in termini di durata. Tra i papabili, potrebbe esserci anche Dario Maltese, volto del Tg5, nonché già conduttore del contenitore pomeridiano in sostituzione proprio di Myrta Merlino e anche opinionista dell'Isola dei Famosi. Insomma, i nomi non mancano, resta da capire se si tratti di qualcuno di interno all'emittente o se, in effetti, si punta a qualcuno di nuovo, favorendo una campagna acquisti per rinverdire il giardino di conduttori e giornalisti Mediaset.