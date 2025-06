Myrta Merlino saluta commossa Pomeriggio5: “Al pubblico il grazie più grande, mi mancherete”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Myrta Merlino ha condotto oggi l'ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5 e i suoi saluti, commossi, sanno un po' di addio. La conduttrice che ha preso il posto di Barbara D'Urso due anni fa al timone del programma che si occupa di cronaca e attualità in onda nel pomeriggio di Canale5, ha salutato i telespettatori e ringraziato l'azienda, l'editore e tutti i collaboratori che l'hanno accompagnata in questo "grande viaggio". A fine discorso, la Merlino ha menzionato il pubblico, "a voi devo il grazie più grande", ha dichiarato prima di concludere: "Mi mancherete moltissimo". Una settimana fa Dagospia ha annunciato che la conduttrice lascia il programma per spostarsi su Rete4.

Le parole di Myrta Merlino nell'ultima puntata di Pomeriggio5

Myrta Merlino al termine della puntata di Pomeriggio 5 di oggi si è così rivolta ai suoi telespettatori: "Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l'abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così com'è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone. La cronaca per me riflette il Paese, noi abbiamo provato a raccontarvela in tutte le sfumature. Le luci, le ombre, quello che funziona e quello che non funziona seguendo un principio sacro del nostro mestiere, fare le domande e non accontentarsi delle risposte". La conduttrice ha poi continuato: "La televisione però, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, un lavoro di gruppo, di tutti, fondamentale. Per questo sono grata a tutti coloro che mi hanno supportata in questo grande viaggio. L'editore, la famiglia Mediaset che mi ha sempre sostenuto. Poi voglio parlarvi della mia squadra, gli inviati, anche tutti coloro che non vedete. Sono essenziali per farmi entrare tutti i giorni nelle vostre case. Quest'anno 200 puntate insieme a voi". Infine, ha salutato commossa il pubblico che l'ha seguita ogni pomeriggio:

Poi ci siete voi, il pubblico, la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete e non ci mollate mai. E quindi a voi devo il grazie più grande, mi sono pure un po' commossa. Mi mancherete moltissimo, buona estate, state bene e non mollate mai.

L'indiscrezione sull'addio a Pomeriggio5

Le voci di un addio si rincorrevano già da diverse settimane prima che Dagospia lanciasse la notizia. Myrta Merlino, stando a quanto rivelato da Candela, lascia Pomeriggio5 per spostarsi su Rete4, dove potrebbe trovare maggiore aderenza al suo stile giornalistico. Per la sostituta c'è già il toto-nomi, ma nessuna indiscrezione è stata ancora confermata da Mediaset.