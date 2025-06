video suggerito

Pomeriggio 5 News non chiude prima, Alessandra Viero sta facendo meglio di Myrta Merlino Fonti interne a Mediaset smentiscono la chiusura anticipata di Pomeriggio 5 News: gli ascolti sono in crescita e il programma andrà avanti fino a luglio come previsto. Poi, i lavori di ristrutturazione dello studio Palatino 1 di Roma.

Pomeriggio 5 News, il programma estivo condotto da Alessandra Viero su Canale 5, non chiuderà. Nella giornata di ieri erano rimbalzate indiscrezioni che però si rivelano oggi completamente infondate. Fonti ufficiali Mediaset fanno sapere che il programma chiuderà, come programmato, l'11 luglio. Subito dopo, cominceranno i lavori di ristrutturazione al Palatino. Smentita anche la crisi d'ascolti: Alessandra Viero sta facendo meglio di Myrta Merlino.

La programmazione era già definita da tempo

l programma di Viero doveva durare fino all'11 luglio fin dal primo giorno. Non è una decisione dell'ultimo minuto, non è un ripensamento dei piani alti. Era scritto nero su bianco nel progetto originale: coprire giugno e i primi giorni di luglio. Una scelta ponderata soprattutto sul piano strategico. C'era infatti l'esigenza di mantenere viva la sfida con Rai1 e con Alberto Matano, in onda fino allo stesso periodo con Vita in Diretta.

I lavori di ristrutturazione allo studio 1 del Palatino

C'è anche un altro motivo per cui il programma si ferma l'11 luglio. Dal 12 luglio lo Studio 1 del Palatino diventerà un cantiere. Lavori programmati da mesi, ristrutturazione completa degli impianti, operai con caschi e tute blu al posto di telecamere e riflettori. Impossibile mandare in onda qualsiasi cosa, figuriamoci un talk show come Pomeriggio Cinque News. Questi interventi non sono nati certo ieri, ma erano in calendario da prima che Alessandra Viero cominciasse la versione estiva del contenitore.

Gli ascolti che smentiscono il flop

Tra le indiscrezioni pubblicate ieri, si è parlato anche di flop. Smentite anche queste voci. Secondo i dati Auditel, Alessandra Viero non solo avrebbe mantenuto i numeri della precedente conduzione di Myrta Merlino, ma li avrebbe addirittura superati di alcuni decimali. Un risultato tutt'altro che scontato, nonostante la tv sia ormai in estate. La scelta di affidare a Viero la conduzione di questa versione transitoria di Pomeriggio 5 si inserisce in una strategia più ampia di Mediaset, che punta a valorizzare i talenti interni e a testare nuove soluzioni per il futuro.