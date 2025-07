Gianluigi Nuzzi è il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque, cosa farà Myrta Merlino a Mediaset

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

L'assetto del pomeriggio di Canale 5 cambierà a partire dalla stagione 2025-2026. Come anticipato nelle scorse settimane, sarà Gianluigi Nuzzi a condurre Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino. La conferma arriva dalla presentazione dei palinsesti Mediaset dell'8 luglio, dove Pier Silvio Berlusconi ha definito i progetti per la prossima stagione televisiva.

La nuova formula di Pomeriggio Cinque

C'era grande attesa proprio di capire chi avrebbe ereditato la conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5 e dopo due anni di gestione Merlino, che ha sostanzialmente traghettato il programma in una dimensione più informativa dopo l'era Barbara D'Urso, a raccogliere l'eredità della conduzione del programma sarà il giornalista, già conduttore di Quarto Grado su Rete 4. "Dalla cronaca all'attualità, anche costume ma meno leggerezza", è il mantra che arriva dalla presentazione dei palinsesti per tracciare i confini del Pomeriggio 5 che sarà. Mediaset punta quindi su una figura maschile per affrontare la concorrenza de La Vita in Diretta con Alberto Matano.

Cosa farà Myrta Merlino dopo Pomeriggio Cinque

Quanto alla posizione di Myrta Merlino, la conduttrice resterà nella squadra Mediaset, come precisato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali progetti che l'azienda intenderebbe affidarle. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di uno spazio di approfondimento serale su Rete 4 che al momento non ha avuto riscontri in termini di conferme da parte dell'azienda. Bisognerà capire se Merlino proseguirà sulla strada di un'ibridazione tra vari generi, o se invece devierà sull'approfondimento politico.

Nuzzi resta anche alla conduzione di Quarto Grado

Per Gianluigi Nuzzi si preannuncia una stagione dati tanti impegni, visto che il giornalista, oltre alla conduzione quotidiana di Pomeriggio Cinque, continuerà a condurre Quarto Grado su Rete 4 nella serata del venerdì.