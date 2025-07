video suggerito

Pomeriggio5 News con Alessandra Viero si allunga fino all'11 luglio, a Mediaset soddisfazione per i risultati Il rotocalco di Videonews si avvicina alla conclusione della stagione estiva. Partito lo scorso 9 giugno, Pomeriggio5 News andrà in onda fino a venerdì 11 luglio. Alla guida, Alessandra Viero, che ha raccolto l'eredità estiva di Myrta Merlino.

A cura di Stefania Rocco

A un mese dal debutto, arriva la conferma: Pomeriggio5 News continuerà a tenere compagnia ai telespettatori del pomeriggio di Canale 5 fino a venerdì 11 luglio. Il programma, realizzato dalla testata Videonews, ha mantenuto la fascia oraria delle 17 con un’offerta che spazia dall’attualità alla cronaca nera, passando per la politica, la società, l’economia e lo spettacolo. Uno spin-off condotto da Alessandra Viero e costruito per garantire continuità all’informazione nella stagione estiva, in attesa del ritorno della versione ufficiale del programma (con un nuovo conduttore dopo Myrta Merlino). L’obiettivo era presidiare una fascia oraria consolidata, dando spazio a notizie e approfondimenti anche nei mesi più caldi dell’anno: una scommessa che, a giudicare dai risultati, sembra essere stata vinta.

La promozione di Viero: “Puntuale e autorevole”

Dopo il primo mese di programmazione, Mediaset tira le somme e sceglie di promuovere il lavoro svolto dal team editoriale e dalla conduttrice. “Mediaset esprime soddisfazione per i risultati editoriali finora raggiunti nel mese di messa in onda, per il lavoro svolto dalla redazione e grazie alla conduzione puntuale e autorevole di Alessandra Viero”, si legge nella nota diffusa il 1° luglio. Parole che premiano l’approccio rigoroso e lineare della giornalista vicentina, chiamata a raccogliere l’eredità pomeridiana lasciata da Myrta Merlino. La formula asciutta, diretta e rispettosa dei toni ha funzionato, consentendo al programma di ritagliarsi un proprio spazio e al pubblico di trovare un punto di riferimento anche nella versione “estiva” del rotocalco.

Chi è Alessandra Viero

Vicentina, classe 1981, Alessandra Viero è ormai una presenza consolidata nel panorama dell’informazione Mediaset. Dopo la laurea in Giurisprudenza, si è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti nel 2006. Da quel momento, ha costruito una carriera solida passando per numerose redazioni del gruppo, da Studio Aperto a Controcorrente, fino a Segreti e Delitti. Dal 2014 è alla guida di Quarto Grado, che conduce attualmente in coppia con Gianluigi Nuzzi.

La sua presenza alla conduzione di Pomeriggio5 News era stata annunciata da Myrta Merlino in chiusura dell’ultima puntata stagionale del format principale: “So di lasciarvi in buone mani, con una collega brava, preparata e che ci metterà tutto il cuore a fare questa estate insieme a voi, raccontandovi la realtà come va raccontata: con onestà e rigore”.

Parole che oggi trovano conferma nel riscontro ricevuto da pubblico e rete. Una promozione a tutti gli effetti per la Viero, che ha saputo adattarsi al ritmo e al tono richiesto da una fascia complessa come quella pomeridiana, senza tradire il suo stile asciutto, misurato e autorevole.