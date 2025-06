“Pomeriggio Cinque News chiude in anticipo”, i motivi e cosa andrà in onda al suo posto

video suggerito

Pomeriggio Cinque con Alessandra Viero potrebbe chiudere prima del previsto. La trasmissione non ha macinato grandi ascolti, ragion per cui dai piani alti Mediaset starebbero valutando di farla tornare direttamente a settembre.

A cura di Ilaria Costabile

Pomeriggio Cinque News, la versione estiva del programma pomeridiano di Canale 5 condotta da Alessandra Viero, sembra chiuderà i battenti prima del previsto. È quanto emerso nelle ultime ore -riportato da Bubino Blog- sembrerebbe una scelta arrivata dai vertici Mediaset una volta visti gli ascolti della trasmissione, partita solamente il 9 giugno, dopo la stagione invernale condotta da Myrta Merlino.

La chiusura in anticipo

Un tema, quello degli ascolti in calo del noto contenitore di Canale 5, che ai piani alti del Biscione hanno pensato di affrontare eliminando lo spazio dedicato all'infotainmet della rete, dal momento che non avrebbe potuto competere con La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano, ancora in onda prima del cambio conduzione previsto per l'estate. Alessandra Viero, quindi, scelta per prendere il timone della trasmissione, sembra che debba già svestire i panni di conduttrice, seppur dopo appena tre settimane di messa in onda. Il programma sarebbe dovuto andare in onda per buona parte dell'estate, ma con un calo negli ascolti piuttosto consistente, con punte del 10% di share, si è valutata l'ipotesi di accantonarlo in vista del ritorno questo autunno, probabilmente con Gianluigi Nuzzi alla conduzione.

Cosa andrà in onda al posto di Pomeriggio Cinque

Intanto, per ovviare alla problematica del vuoto lasciato da Pomeriggio Cinque, Mediaset sarebbe subito corsa ai ripari, ripescando non solo Beautiful, ma anche film d'amore e saghe dal sapore romantico, come Rosamunde Pilcher, fiction amatissima della tv tedesca. Non è escluso, però, che si possa pensare ad una versione ridotta del programma, per non cancellarlo dalla programmazione estiva. Al momento, da parte dell'emittente, non è stata diffusa una nota esplicativa, con la quale poter chiarire le posizioni dell'azienda in merito.