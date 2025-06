video suggerito

“Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Pomeriggio Cinque”, il retroscena sul giornalista al posto di Myrta Merlino Gianluigi Nuzzi, come appreso anche da Fanpage.it, sarebbe il nome più caldo che in queste ore circola come possibile successore di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Il giornalista, già volto di Quarto Grado, passerebbe ad occuparsi di cronaca in uno spazio quotidiano piuttosto che settimanale, ma la decisione finale spetta a Pier Silvio Berlusconi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ore di fermento per la programmazione tv, soprattutto in Mediaset, dove si stanno definendo i confini della nuova linea informativa pomeridiana. Dopo l'addio di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque, è arrivato il momento di dare una sferzata di novità al programma, ed è così che ai piani alti del Biscione si sta valutando a chi affidare il timone di uno contenitori più importanti della rete. Tra il totonomi, quello che sembra assestarsi con maggior insistenza -come è stato riferito a Fanpage.it- è Gianluigi Nuzzi, già volto di Quarto Grado.

Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Pomeriggio Cinque

Come appreso da Fanpage.it, il giornalista sarebbe in pole position per aggiudicarsi la conduzione di Pomeriggio Cinque, passando dal trattare la cronaca settimanalmente con Quarto Grado, programma di approfondimento che gode di un certo seguito, ad occuparsene quotidianamente nella parte del contenitore pomeridiano di Canale 5 dedicata all'informazione. Il nome di Gianluigi Nuzzi, d'altra parte, è circolato in queste 24 ore, anche su altre testate, a dimostrazione del fatto che pare essere un nominativo piuttosto caldo. L'obiettivo, quindi, sarebbe quello di mantenere l'impostazione adottata da Myrta Merlino, dando spazio alla cronaca e all'attualità, senza però tralasciare l'aspetto legato ai temi sociali e anche di spettacolo, per calibrare i contenuti del programma. Non è da escludere, quindi, che possa esserci anche una doppia conduzione e al giornalista possa essere affiancata un'altra figura sempre del panorama Mediaset, ma sono dettagli che emergeranno solo durante la presentazione dei palinsesti che, d'altronde, si avvicina.

La scelta finale spetta a Pier Silvio Berlusconi

Intanto, stando a quanto hanno riportato nei giorni scorsi Giuseppe Candela e Davide Maggio, ciò che appare certo è il fatto che il programma verrà affidato ad una figura maschile che, quindi, sarà scelta dal parterre di conduttori già presenti in Mediaset. La scelta finale, però, spetta a Pier Silvio Berlusconi che potrebbe cambiare le carte in tavola in pochi minuti, pur di imboccare la strada giusta e che consenta alla trasmissione di competere ad armi pari con Alberto Matano su Rai1.